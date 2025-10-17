«بتكوين» تتداول عند 110 آلاف دولار

تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع تراجع «بتكوين» إثر تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا والصين، أكبر اقتصادين في العالم، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

تراجع سعر «بتكوين» بنسبة 0.65% إلى 110626 دولاراً خلال التداولات، لتستحوذ على 58.7% من القيمة السوقية للعملات المشفرة.

فيما ارتفعت كل من الإيثريوم بنسبة 0.25% إلى 4002.05 دولار، والريبل 0.35% إلى 2.407 دولار، ودوج كوين بنسبة 0.25% إلى 19.72 سنتاً.

وحذر مجلس الاستقرار المالي التابع لمجموعة العشرين، من وجود ثغرات كبيرة في محاولات الدول لتنظيم أسواق العملات المشفرة، ما قد يلحق الضرر بالاستقرار المالي للدول.

ووفقاً لتقييم المجلس، فإن مخاطر الاستقرار المالي لا تزال محدودة في الوقت الحالي، لكنها آخذة في الارتفاع في ظل صعود سعر «بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى.