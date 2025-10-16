عبدالعزيز النعيمي يطلق خدمة «البيع عن بُعد» لـ«أراضي عجمان»

أطلق الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، خلال زيارته منصة حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، خدمة «البيع عن بُعد»، التي استحدثتها الدائرة في إطار جهودها المستمرة لأتمتة الخدمات وتبنّي حلول ذكية لتطوير منظومة العمل وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن خدمة «البيع عن بُعد» تمثل إضافة نوعية تدعم توجهات حكومة عجمان في تقديم خدمات رقمية واستباقية، تواكب مستهدفات رؤية عجمان 2030، وتعزز ثقة المستثمرين ورواد الأعمال من خلال توفير بيئة أعمال مثالية وخدمات حكومية عالية الكفاءة والجودة.

وأضاف أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري التزمت بالتطبيق الفوري لتوجيهات القيادة الرشيدة بتصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية، من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات التي أسهمت في تحقيق المستهدفات وتجسيدها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن عجمان حققت تقدماً ملحوظاً في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، وقطعت أشواطاً مهمة في تحسين مناخ الاستثمار، والارتقاء بجودة الحياة، وتوفير خدمات مبتكرة بمعايير عالمية تضاهي الأفضل عالمياً.

من جانبه، أوضح المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن خدمة «البيع عن بُعد» تتيح للمتعاملين إمكانية إتمام المعاملة بخطوات مبسطة عبر بوابة الخدمات الرقمية وتحميل سند / شهادة الملكية من خلال تطبيق الهوية الرقمية ودون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأضاف أن الدائرة حرصت على تبني أحدث أساليب العمل، ونجحت في تصميم باقة من الخدمات الرقمية المتطورة، التي تساعد على تبسيط رحلة المتعامل، وتدعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وفق أسس مرنة وفعالة ومن خلال الشراكة والتكامل بين مختلف الجهات، مثمناً الشراكة الاستراتيجية مع مصرف عجمان ودوره المهم في تحقيق الأهداف المرجوة.