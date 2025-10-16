هيئة الأوراق المالية تعرض أدوات ذكية لخدماتها التنظيمية

سلطت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، الضوء على الجيل القادم من الخدمات التنظيمية، التي تركز على سهولة الوصول، والشفافية، والبيانات المفتوحة، وتضعها في صميم الإطار التنظيمي المالي لدولة الإمارات، وذلك خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025».

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة في رحلتها للتحول الرقمي، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، في تقديم خدمات حكومية متقدمة وشاملة.

وقال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: يشكل التحول الرقمي في الهيئة، ترجمة حقيقية لرؤية الإمارات نحو حكومة مبتكرة، ومرنة، وقريبة من الجميع.

ونحن نعمل، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة، كالبيانات المفتوحة والذكاء الاصطناعي، وإعادة تصميم منصتنا الرقمية، على تطوير إطار تنظيمي، يواكب المتغيرات، ويعزز الثقة ببيئة السوق.

وتعرض الهيئة خلال المعرض نموذجين أوليين يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي، يبرزان دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز تفاعل المستثمرين، وتطوير أدوات الرقابة على السوق، وتسلط الضوء على التصميم الجديد والمبتكر لمنصتها الرقمية.

ويجسد النموذج الأولي لنظام مراقبة الأصول الافتراضية، المطور باستخدام تقنيات الإشراف الرقمي «SupTech»، الإمكانات المتقدمة لأدوات الرقابة الحديثة، في دعم عمليات الانضمام السليم، والمراقبة المستمرة، لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، ما يتيح إجراء التحقيقات بسلاسة وكفاءة.

ويقدم «مساعد المستثمر الذكي»، المطور باستخدام خدمات (MS Azure Cognitive)، أداة تفاعلية تتيح للمستثمرين التحقق من الجهات والأفراد المرخصين من قبل الهيئة، إلى جانب الوصول السلس إلى المعلومات التنظيمية، عبر واجهة صوتية ونصية ثنائية اللغة.