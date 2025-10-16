«إقامة دبي» توقع اتفاقية ضمن «شركاء الريادة» لتعزيز منظومة التميز الحكومي

وقعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، اتفاقية تعاون استراتيجية ضمن مبادرة «شركاء الريادة»، التي يشرف عليها برنامج دبي للتميز الحكومي، وبالشراكة مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، ومجلس دبي الرياضي، وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في تطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز ممارسات التميز والريادة.

جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «جيتكس جلوبال 2025»، ووقعها كوكبة من القيادات العليا في الجهات المشاركة، برئاسة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، ومعالي حصة عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، والدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية، وعيسى بن ناصر بن نتوف، المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وسعيد محمد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بحضور مساعدي المدير العام وعدد من القيادات في الجهات المشاركة.

تأتي الاتفاقية لتفعيل التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في رفع مستوى الأداء الحكومي، والارتقاء بكفاءة الموارد المالية والتشغيلية، وتعزيز القدرات البشرية، إضافة إلى تشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ بنود الاتفاقية، ووضع مؤشرات أداء واضحة ومعايير دقيقة لقياس التقدم في تحقيق الأهداف المنشودة، فضلاً عن عقد ورش عمل تدريبية تسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية وتعميم ثقافة التميز في مؤسسات حكومة دبي.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية دبي لبناء حكومة متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد، مستلهمة مبدأ «الحكومة الواحدة» من أجل مستقبل أكثر كفاءة واستدامة، وقال: «نعتز بمبادرتنا ضمن «شركاء الريادة» التي تمثل نموذجاً متميزاً للتكامل الحكومي، ونسعى من خلالها إلى نقل خبرات إقامة دبي في التميز المؤسسي لخدمة منظومة العمل الحكومي بأكمله، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي معياراً عالمياً في جودة الخدمات وكفاءة الأداء».

وأضاف، إن هذه الشراكة تعبّر عن التزام إقامة دبي بمسؤولياتها في تمكين الجهات الحكومية من تطوير أنظمتها وتعزيز ثقافة التميز المستدام، من خلال تعاون فعال يرتكز على الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات.