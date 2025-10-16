«محمد بن راشد للمعرفة» تستعرض إنجازاتها الرقمية في «جيتكس 2025»

شاركت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض جيتكس جلوبال 2025، عبر منصة «دبي الرقمية»، حيث استعرضت أحدث مبادراتها ومشاريعها المعرفية وتسليط الضوء على إنجازاتها التقنية التي تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول الرقمي ورقمنة الحياة في دبي.

وتأتي مشاركة المؤسسة هذا العام للتركيز على «مشروع المعرفة»، الذي تنفذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى بناء مجتمعات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير مهارات الشباب في المنطقة العربية وخارجها، كما تستعرض المؤسسة مستجدات «مركز المعرفة الرقمي»، المنصة المعرفية المفتوحة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 15 مليون مادة رقمية، وأكثر من مليون عنوان بلغات متعددة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة: «تحرص المؤسسة على المشاركة السنوية في هذا الحدث التقني الرائد لما له من أهمية على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار، إذ يعد منصة استثنائية لعرض مشاريعنا ومبادراتنا الرقمية وتعزيز الشراكات مع أبرز الجهات في مجالات الفكر والمعرفة والتقنية المتقدمة.

في دورة هذا العام نسلط الضوء على مبادرات «مشروع المعرفة» و«مركز المعرفة الرقمي» اللتين توظفان التكنولوجيا لنشر المعرفة والمساهمة في بناء مجتمعاتها وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».

وتستعرض المشاركة آخر مستجدات «مشروع المعرفة» وبرامجه، مع التركيز على «مؤشر المعرفة العالمي»، الذي يقيس المعرفة داخل المجتمعات العربية والعالمية، و«أكاديمية مهارات المستقبل» التي تدعم بناء المهارات الوطنية، وتعزيز الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار، بالإضافة إلى «حوارات المعرفة» التي تناقش أبرز التحديات المعرفية والتنموية العالمية.