بلدية دبي تطلق «دانة» لتعزيز التحول الرقمي وإدارة المدن الذكية

أطلقت بلدية دبي خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال» 2025 مشروع «دانة»، الذي يهدف إلى تطوير منظومة رقمية ذكية ومتكاملة لإدارة المدن، تعتمد على التكامل الأمثل بين نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ذكية وعرض وتحليل البيانات الجيومكانية بدقة، بما يدعم جهودها في تعزيز التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دبي كمدينة ذكية رائدة عالمياً.

ويرتكز مشروع «دانة» على الابتكار الرقمي والاستفادة من البيانات المدمجة لتحديد المباني المتخصصة في قطاع العقارات بدقة عالية، مما يمكن من الوصول إلى مصادر بيانات متكاملة للمباني الذكية، ويعزز جودة المعلومات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

كما يُوظف المشروع تقنيات مبتكرة لتعزيز كفاءة العمل الميداني، من خلال حلول ذكية تقدم مساعد تحكم صوتي متطور يُحوّل الأوامر الصوتية إلى نصوص مكتوبة، ما يسهل التفاعل السريع والدقيق مع النظام ويُسرّع من عمليات المراقبة والإدارة.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية: «يُعد مشروع دانة أحد المشاريع الرائدة لبلدية دبي الهادفة إلى تعزيز مستهدفات التحول الرقمي في الإمارة، كما يعكس التزامنا بتبني الابتكار وتطبيق أحدث التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتعزيز ريادة البنية التحتية وتقديم أفضل الحلول الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات الذكية وعملياتنا اليومية، وترسيخ مكانة دبي مدينة ذكية ومستدامة عالمياً».