إسدال الستار على نسخة استثنائية من «إكسباند نورث ستار»

رواد أعمال أوروبيون: دبي بوابة الشركات الساعية للتوسع الدولي

اختتمت، أمس، فعاليات الدورة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، في نسخة استثنائية جمعت تحت سقف واحد نخبة من روّاد الابتكار وقادة الاستثمار في التقنيات المتقدمة من مختلف أنحاء العالم، لترسّخ بذلك مكانة المعرض كأكبر ملتقى دولي للمستثمرين والشركات الرقمية الناشئة.

ويعكس النجاح القياسي الذي حققه المعرض الدور المحوري الذي تلعبه دبي في صياغة مستقبل ريادة الأعمال الرقمية ويجسد مكانتها المرموقة كمركز عالمي لتطوير التقنيات الحديثة ومنصة للشراكات الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

واستقطبت الدورة العاشرة من المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر، مشاركة أكثر من 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1.1 تريليون دولار، كما شارك في فعاليات الحدث مؤسسو 40 شركة مليارية «يونيكورن» تصل قيمتها الإجمالية إلى 900 مليار دولار.

وبرز الحضور الواسع والفاعل للشركات الإماراتية خلال «إكسباند نورث ستار 2025»، حيث شارك في الحدث نحو 500 شركة رقمية ناشئة تتخذ من الإمارات مقراً لها، بما يشمل 116 شركة يملكها إماراتيون، إضافة إلى 50 شركة ناشئة شاركت في فعالية رواد الأعمال الإماراتيين ضمن المعرض والتي تسلط الضوء على المساهمات المؤثرة للجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال المواطنين، مما يعكس تطور بيئة الأعمال الرقمية في الدولة وتنافسية الكوادر المواطنة والشركات المحلية المتخصصة في قطاعات التقنيات الحديثة.

واستحوذت قارة آسيا على النسبة الأكبر من الشركات الناشئة المشاركة في فعاليات المعرض بنسبة بلغت 41% من إجمالي المشاركين، فيما استحوذت الشركات الأوروبية على 18% تقريباً من إجمالي الشركات المشاركة، وشكلت شركات أمريكا الشمالية 7% إضافة إلى 7% لشركات أمريكا اللاتينية.

مشاركة للمرة الأولى

كما شهدت نسخة هذا العام أول مشاركة لأجنحة دول جديدة منها الولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، والإكوادور، وتشيلي.

ويعكس انضمام هذه الدول تنامي جاذبية المعرض عالمياً باعتباره أحد أبرز ملتقيات الأعمال والابتكار، فيما برزت المشاركة الواسعة من الشركات الناشئة الهندية في المعرض والتي وصل عددها إلى ما يقارب 300 شركة، فيما شهدت دورة 2025 أكبر مشاركة برازيلية في تاريخ الحدث منذ انطلاقته عام 2016، حيث استقطبت أكثر من 50 شركة برازيلية ناشئة.

وتصدر الذكاء الاصطناعي قطاعات عمل الشركات في المعرض، حيث تتخصص 22% من الشركات المشاركة في الحدث بمجال الذكاء الاصطناعي، فيما تعمل 13% من الشركات في تخصصات التكنولوجيا المناخية التي تشمل الطاقة والزراعة والأغذية، واستحوذ قطاع التكنولوجيا الصحية على 11% من تخصصات الشركات في الحدث، كما استحوذ أيضاً قطاع التكنولوجيا المالية على 11% من التخصصات، وشملت باقي القطاعات التي تعمل بها الشركات المشاركة في الحدث كلاً من قطاع التعليم والتقنيات العميقة وتكنولوجيا الإعلانات والتنقل والأمن الإلكتروني والمدن الذكية.

وتجددت جاذبية الحدث هذا العام عبر الفعاليات الجديدة التي نظمها لإثراء أجندته، وتشكيل إضافة قيمة للراغبين في اكتشاف كل جديد ومستقبلي في عصر التطور التقني؛ وتضمنت هذه الفعاليات كلاً من منصة «سكيل إكس» لانطلاقة الشركات الناشئة، وهو برنامج متخصص لتيسير الوصول إلى الأسواق، صُمم خصيصاً لـ50 من أسرع الشركات التكنولوجية نمواً في العالم؛ ومنطقة «التأثير الأخضر لنورث ستار» والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تقود الابتكار في مجالات المناخ والاستدامة البيئية.

شركات رقمية

وأكدت شركات رقمية محلية وعالمية ذات إمكانات واعدة أن معرض «إكسباند نورث ستار» يعتبر منصة فريدة للتمكين والنمو والتوسع، حيث تم خلال الحدث طرح حلول رقمية متطورة وتقنيات فائقة الحداثة، تواكب احتياجات قطاعات متنوعة، وتسهم في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.

واستقطب المعرض نخبة من العقول المبدعة من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التطورات التكنولوجية، كما قدم حلولاً مبتكرة في العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي وحماية الخدمات السحابية من الانقطاع وتقنيات الاستشعار المتقدمة.

وتعمل «لاتيتيودو 40»، وهي شركة ناشئة إيطالية متخصصة في الابتكار، ضمن مركز حاضنات الأعمال التابع لوكالة الفضاء الأوروبية؛ حيث تطور الشركة منصة «إيرتاليتكس» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحويل صور الأقمار الصناعية ومصادر البيانات الأخرى إلى رؤى عملية قابلة للتطبيق.

وأشار فرانشيسكو أماتو، ممثل تطوير الأعمال في «لاتيتيودو 40»، إلى الأهمية الاستراتيجية لدبي قائلاً: «نسعى كوننا شركة إيطالية إلى ترسيخ حضورنا في منطقة الشرق الأوسط، ولا شك في أن دبي هي الخيار الأمثل لهذه الخطوة، إذ توفر بيئة مثالية لتطوير أعمالنا وتبادل الخبرات مع الشركات والجهات الحكومية».

أما «سوشال لينكس» فهي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر تعمل على تمكين المحققين وخبراء الأمن، من خلال توفير حلول متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشاد إيفان شكفارون، الرئيس التنفيذي للشركة، بمكانة دبي مركزاً تكنولوجياً عالمياً قائلاً: «تعد دبي واحدة من أسرع أسواقنا نمواً؛ وهي مدينة استثنائية تضع الابتكار في صميم رؤيتها، وتشكل نقطة اتصال محورية بين مختلف المناطق، كما أن انفتاح الجهات الحكومية وتوجه الشركات نحو الاستثمار في الابتكار الرقمي يشكل مصدر إلهام حقيقي بالفعل.

ويمثل معرض «إكسباند نورث ستار» منصة محورية لبناء علاقات راسخة وتعزيز الثقة التي تشكل أساس أعمالنا المستقبلية».

وسجل المعرض حضوراً لافتاً من جانب الشركات الناشئة والمبتكرين الأوروبيين لاستعراض أحدث الحلول التقنية والابتكارات الرقمية، واستكشاف فرص التوسع في أسواق المنطقة.

وأكد رواد أعمال أوروبيون مشاركون في الحدث أن مرونة بيئة الأعمال الرقمية في دبي تتيح اختبار وتطوير التقنيات الحديثة، ما يحفز حركة الابتكار.

ولفتوا إلى أن «إكسباند نورث ستار» يساهم في ترسيخ مكانة دبي بوابة رئيسية لشركات التكنولوجيا الأوروبية الساعية إلى التوسع الدولي، واغتنام فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية في أسواق المنطقة والعالم.