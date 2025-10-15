شراكة رقمية لتطوير «التوأم الرقمي» وإدارة المدينة الذكية

أعلنت بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك عن شراكة رقمية استراتيجية لتعزيز التكامل الحكومي في إدارة المدينة، من خلال توظيف تقنيات «التوأم الرقمي»، لدعم التحول الذكي وتطوير البنية التحتية العمرانية والبيئية.

تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مشتركة لتوحيد الجهود الحكومية في التخطيط الحضري وتنظيم البيانات العقارية، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمات رقمية متقدمة تعزز مكانة دبي مدينة ذكية ومستدامة ورائدة عالمياً.

تسريع وتحسين

جاء الإعلان خلال معرض «جيتكس جلوبال 2025»، حيث أكد الطرفان التزامهما بتسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة في الإمارة عبر حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة.

وقال المهندس مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «تعكس الشراكة تكامل الجهود لتعزيز منظومة التخطيط الحضري والإدارة الذكية، من خلال تبادل المعرفة والاعتماد على بيانات ضخمة وتوأمة رقمية تدعم قرارات المدينة المستقبلية وترفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، وتعزز جاهزية دبي لمواجهة تحديات المستقبل».

خدمات استباقية

وأضاف: «نؤمن بأن التكامل في الابتكار جوهر خدمات المستقبل، ونسعى لتوفير خدمات استباقية تحقق رضا وسعادة السكان والزوار، وتثبت دبي مدينة رائدة في جودة الحياة والاستدامة وعاصمة رقمية عالمية».

وأكد عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، أن الشراكة نموذج متقدم للتكامل الحكومي يطور بيئة عقارية رقمية ذكية تدعم خطط التنمية، ويعزز الشفافية والدقة في إدارة البيانات العقارية، ما يسهم في دعم التخطيط الحضري والإدارة الذكية.

وأضاف: «نفخر بالتعاون مع بلدية دبي لتعزيز مكانة دبي مدينة ذكية تجمع الحداثة بالاستدامة، وتوفر بيانات دقيقة للمستثمرين والمطورين لدعم قراراتهم وتحفيز نمو القطاع العقاري، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي».

نسخة افتراضية

ويعد مشروع «التوأم الرقمي» من أبرز مخرجات الشراكة، حيث يتيح إنشاء نسخة افتراضية دقيقة ومتكاملة من مدينة دبي، تمكن من إدارة البنية التحتية والمشاريع الحضرية بكفاءة وبدقة في الوقت الفعلي.

كما تشمل المبادرات منصة «المباني الذكية»، التي توفر قاعدة بيانات موحدة ومفصلة عن المباني في دبي، ما يدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ويعزز إدارة الأصول العقارية.