«إقامة دبي» تكرّم «إماراتك» لدورها في تطوير «السجادة الحمراء – الممر الذكي»

كرّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي شركة «إماراتك» تقديراً لدورها الريادي كشريك تقني في تطوير وتنفيذ مشروع «السجادة الحمراء – الممر الذكي»، الذي أحدث تحولاً نوعياً في تجربة السفر عبر مطار دبي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف إلى الوجه لتسهيل العبور دون الحاجة إلى إبراز الوثائق.

وجرى التكريم خلال فعاليات «جيتكس جلوبال 2025» GITEX GLOBAL في مركز دبي التجاري العالمي، حيث قدم الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – درع التكريم إلى ثاني الزفين، المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة ، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، إلى جانب مساعدي المدير العام وعدد من القيادات من الجانبين.

وأكد الفريق محمد المري أن تكريم «إماراتك» يأتي تثميناً لشراكة استراتيجية أسهمت في تطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة منظومة السفر الذكي في دبي، مشيراً إلى أن مشروع «السجادة الحمراء» يجسد نموذجاً متقدماً للتعاون الحكومي – التقني في خدمة الإنسان.

وقال: «نعتز بشراكتنا مع «إماراتك» التي كانت ولا تزال الذراع التقنية لإقامة دبي وشريكاً رئيسياً في مسيرة التحول الرقمي، حيث نجحنا معاً في تقديم حلول تجعل تجربة السفر عبر دبي أكثر سلاسة وأماناً، وتُجسّد شعار مشاركتنا في جيتكس: خدمات رقمية... لحياة أسهل».

وأكد ثاني الزفين أن التعاون مع «إقامة دبي» يعكس روح العمل المؤسسي المتكامل الذي تميّزت به دبي في مسيرتها نحو المستقبل.

وقال: «نفخر بأن نكون الشريك التقني لإقامة دبي في تطوير مشاريع نوعية مثل الممر الذكي والسجادة الحمراء، التي جعلت من دبي مرجعاً عالمياً في حلول السفر الذكي، وسنواصل التزامنا بدعم توجهات الإدارة في بناء منظومة رقمية تواكب طموحات المدينة وتضع الإنسان في قلب أولوياتها».

ويُعد مشروع «السجادة الحمراء – الممر الذكي» أحد أبرز إنجازات «إقامة دبي» في مجال السفر الذكي، إذ يمكّن المسافرين من العبور السريع عبر مطار دبي خلال ثوانٍ باستخدام بصمة الوجه فقط، في تجربة تُجسّد التكامل بين التكنولوجيا والإنسان وتُعزّز مكانة دبي كوجهة رائدة عالمياً في الابتكار والتحول الرقمي.