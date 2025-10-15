«الإمارات الصحية» تكشف عن مشاريع رقمية تعزز تجربة المريض

تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، حيث تسلّط الضوء على حزمة من المشاريع الذكية التي تؤكد ريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لصياغة مستقبل الرعاية الصحية، انسجاماً مع أهداف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ورؤية «نحن الإمارات» 2031 ومئوية الإمارات 2071.

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المشاركة في «جيتكس جلوبال 2025» تمثل محطة استراتيجية لاستعراض التقدم الذي أحرزته المؤسسة في مجال الصحة الرقمية، مشيرة إلى أن المشاريع الخمسة التي تعرضها المؤسسة هذا العام ليست حلولاً تجريبية فحسب، وإنما خطوات عملية لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة تعزز جاهزية دولة الإمارات لمواكبة المتغيرات العالمية، وتضعها في موقع الصدارة بوصفها وجهة رائدة للابتكار الصحي، وأضافت: «يمثل الابتكار في الرعاية الصحية ركيزة أساسية لتعزيز استدامة الخدمات وتحقيق التميز في تجربة المريض، وهو ما تسعى المؤسسة إليه عبر حلول نوعية تعيد تشكيل مفهوم الرعاية المستقبلية».

وتستعرض المؤسسة خلال المعرض مشروع «الرعاية العاجلة الافتراضية» الذي يعد نقلة نوعية في تقديم الاستشارات الطبية الفورية للأعراض العاجلة غير المهددة للحياة.

ويعتمد النظام بروتوكولات فرز دقيقة واستشارات مرئية مباشرة عبر الفيديو، مع ربط فوري بالسجل الصحي الإلكتروني، ما يسهم في تقليل الزيارات غير الضرورية لأقسام الطوارئ، ويقدم تجربة علاجية آمنة وسريعة تعزز كفاءة المنظومة الصحية وتحسن مستوى الوصول إلى الخدمات.

كما تسلط المؤسسة الضوء على منصة «معاً» التي توفر محتوى تثقيفياً شاملاً حول موضوعات متنوعة في الصحة النفسية، مثل الاكتئاب والقلق والوسواس القهري وغيرها، وتتيح إمكانية الوصول إلى الدعم النفسي بسهولة تامة.