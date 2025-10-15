محاكم دبي تستعرض مبادرتي «في الشوفة» و«محاكم الخير»

تستعرض محاكم دبي، خلال مشاركتها الفاعلة في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، تجربتين رائدتين تجسّدان رؤيتها في «ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية»، وهما مبادرتا «في الشوفة» و«محاكم الخير»، اللتان تعكسان التزام الدائرة بتطوير منظومة عدلية رقمية متكاملة ذات بُعد إنساني.

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير المحاكم: «نحرص من خلال مشاركتنا في جيتكس على عرض إنجازات محاكم دبي في تمكين جميع فئات المجتمع من الوصول السهل والسلس إلى العدالة، عبر مبادرات مثل «في الشوفة» و«محاكم الخير»، اللتين تجسدان توازناً بين الابتكار التقني والبُعد الإنساني في خدماتنا القضائية. فالتحول الرقمي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتيسير العدالة وخدمة الإنسان».

وأوضح أن مبادرة «في الشوفة» تمثل باقة خدمية متكاملة تُعنى بتسهيل الإجراءات لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والقُصّر، عبر قنوات متعددة تشمل مركز الاتصال، ومراكز العضيد، والموقع الإلكتروني، ومراكز خدمات محاكم دبي، بما يضمن أولوية الوصول وسرعة الإنجاز.

وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 1547 معاملة، موزعة على فئات المبادرة المختلفة، من خلال خدمات مثل «عون»، «شور»، «سند»، «قريب»، إلى جانب التنسيق مع «محاكم الخير».

أما مبادرة «محاكم الخير»، فتهدف إلى التخفيف من معاناة المتعثرين والغارمين في قضايا التنفيذ، من خلال دراسة أوضاعهم المادية وتقديم حلول توافقية.

وقد بلغ إجمالي المساهمات من عام 2018 وحتى 2024 نحو 142.2 مليون درهم، ما ساعد على الإفراج عن 1316 حالة واستقرار العديد من الأسر. وفي عام 2025 وحده، تم اعتماد الدعم لـ 123 حالة، حيث تم خفض المطالبات بنسبة تسوية تجاوزت 65% من القيمة الأصلية، وبلغت قيمة المساهمات المقدمة 13.8 مليون درهم.