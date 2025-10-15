مكتبة محمد بن راشد تستعرض أحدث تقنياتها تحت مظلة «دبي الرقمية»

تشارك مكتبة محمد بن راشد، للعام الرابع على التوالي، في معرض «جيتكس جلوبال»، وذلك تحت مظلة «هيئة دبي الرقمية»، حيث تستعرض المكتبة مجموعة من أحدث مشاريعها التقنية ومبادراتها المعرفية التي تعكس رؤيتها في تعزيز التجربة الثقافية باستخدام حلول ذكية ومبتكرة، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات في التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان.

وأكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة المكتبة أن مشاركة المكتبة في هذا الحدث التقني العالمي تندرج ضمن جهودها المستمرة في توسيع نطاق تواصلها مع جمهور واسع ومتعدد الجنسيات، والتعرف إلى أحدث الابتكارات الرقمية التي من شأنها تطوير منظومة المكتبات والخدمات المعرفية، مشيراً إلى أن «جيتكس» يشكّل منصة مثالية لتبادل الخبرات والتجارب مع مؤسسات التعليم والثقافة من مختلف أنحاء العالم، واستكشاف الحلول الذكية التي تواكب التحولات العالمية المتسارعة في المجال المعرفي والثقافي.

وتقدم المكتبة خلال مشاركتها مبادرة «عالم بلغتك»، التي تهدف إلى إزالة الحواجز بين الثقافات من خلال ترجمة وإنتاج الكتب بعدة لغات باستخدام أنظمة ذكية تقوم بأتمتة عمليات الترجمة والتحويل الصوتي بجودة عالية ودون تدخل بشري، ما يعزز دور المكتبة كمركز رائد في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الثقافة ونشر المعرفة عالمياً، كما تستعرض المكتبة نظام الروبوتات الذكية والمخزن الآلي الذي يسهم في تسريع تنفيذ طلبات الزوار من خلال التطبيق الإلكتروني، ويوفر إمكانية تسلُّم الكتب المطلوبة خلال دقائق، ما يرفع من كفاءة العمليات ويقلّل نسبة الخطأ البشري.

وتعرض المكتبة كذلك مشروع «الأفاتار»، وهو شخصية افتراضية ذكية قيد التطوير تهدف إلى تحسين تجربة الزوار عبر التفاعل الصوتي متعدد اللغات، حيث ترحب بالزوار وتجيب عن استفساراتهم المتعلقة بالأقسام والخدمات والفعاليات، بما يوفر تجربة أكثر سلاسة وسهولة، ويكمل الدور الإرشادي الذي يقوم به موظفو المكتبة.