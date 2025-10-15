شرطة دبي تطلق دورية روبوتية ذاتية القيادة

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته في معرض «جيتكس جلوبال»، الدورية الروبوتية ذاتية القيادة «DPR 02»، التي تجسد جيلاً جديداً من التقنيات الشرطية المتقدمة؛ إذ تتحرك ذاتياً، وتتصل مباشرة بغرف العمليات، لتقدم استجابة أسرع وتحكّماً أدق في مختلف المواقف الميدانية.

وأعلنت شرطة دبي أن الدورية ستُباشر اليوم الأربعاء أولى مهامها في القرية العالمية بدبي، مبينة أن تطوير الدورية يأتي ضمن رؤية دبي الطموحة نحو مستقبل أكثر أماناً وابتكاراً، وفي إطار الخطى الواثقة نحو الريادة العالمية في الأمن الذكي، عبر مشروعات نوعية تُعيد صياغة مفهوم الأمن العصري على أسس من الابتكار والكفاءة والتكامل التقني.

وأوضحت أن الدورية الروبوتية تتمتع بدقة التصميم وجاهزية عالية، وتعمل بلا توقف وبكفاءة استثنائية، لتعزز من قدرات الدوريات الذكية ميدانياً، وتوفر تغطية ميدانية شاملة تدعم رجال الأمن في اتخاذ القرار السريع المبني على البيانات التي تجمعها.

كما أوضحت الشرطة أن الدورية الروبوتية تحقق التكامل مع العنصر البشري، إذ ترصد الأنظمة الذكية المشهد كاملاً ميدانياً، وتتواصل مباشرة مع غرفة العمليات بتنسيق محكم واستجابة فورية، تجسيداً لرؤية شرطة دبي في تحقيق أمن أكثر وعياً واتصالاً واستدامة.

وتتميّز الدورية بالقدرة على تعزيز التغطية الأمنية في المناطق الحيوية والطرق، وبالتنقل الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.