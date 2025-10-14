محمد بن سعود: الاستثمار في المعرفة ركيزة لبناء اقتصاد مزدهر

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الإمارات تؤمن بأهمية الاستثمار في المعرفة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، معرض «جيتكس جلوبال 2025»، يرافقه الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

وأشار سموه إلى أن تنظيم المعرض يعكس المكانة الرائدة للدولة بوصفها مركزاً دولياً للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وأن حجم المشاركة الواسعة من كبرى الشركات العالمية المرموقة في هذا الحدث الدولي البارز يؤكد الريادة العالمية للدولة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والحرص على ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأشاد سموه بأجندة عمل الحدث العالمي التي تتضمن سلسلة من القمم الدولية، وتتناول موضوعات مهمة مثل الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وأثنى سموه على جهود القائمين على تنظيم «جيتكس جلوبال 2025»، مؤكداً أن دولة الإمارات منارة عالمية في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات.

وتفقد ولي عهد رأس الخيمة، خلال الزيارة، عدداً من أجنحة ومنصات كبرى الشركات العالمية المشاركة في المعرض، الذي يشهد هذا العام دورة استثنائية تواكب التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل وتكامل الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية.

كما تعرف سموه على أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها هذه الشركات واطلع على مبادرات الشركات الناشئة ورواد الأعمال خلال مشاركتهم في هذا الحدث العالمي البارز.