مشاركات دولية تستكشف فرص الاستثمار عبر الإمارات

أكد ممثلو أجنحة دولية مشاركة في «إكسباند نورث ستار» المنعقد في دبي أن الحدث يمثل بوابة استراتيجية للشركات الناشئة لدخول الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات أصبحت وجهة مفضلة للشركات المبتكرة الباحثة عن فرص للنمو والاستثمار والتوسع الإقليمي والدولي.

وأوضحوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة العاشرة من «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، أن المشاركات تستعرض التقنيات والابتكارات التي تبحث عن أرض خصبة للتأسيس والنمو والتوسع الخارجي.

وقال محمد بلال عباسي، الرئيس التنفيذي للابتكار والاستراتيجية في هيئة «إغنايت» التابعة لوزارة تقنية المعلومات والاتصالات في باكستان، إن بلاده تشارك في المعرض بعشر شركات ناشئة متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل المركبات الكهربائية، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والتقنيات الصحية.

وأضاف أن أكثر من 40 شركة باكستانية تشارك أيضاً في معرض «جيتكس» بمركز دبي التجاري العالمي، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو بناء شراكات جديدة، واستقطاب الاستثمارات، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع والوصول إلى أسواق عالمية.

وأوضح عباسي أن العديد من الشركات الباكستانية ترى في دبي بوابة حقيقية للانتشار في المنطقة والعالم، مؤكداً أن البيئة الداعمة التي توفرها الدولة للشركات الناشئة تشجع على تأسيس الأعمال فيها والانطلاق نحو الأسواق الدولية.

وقالت جيزيلا مونتالفو، المديرة التنفيذية لغرفة الابتكار والتكنولوجيا في الإكوادور، إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها بلادها في معرض «إكسباند نورث ستار»، معربة عن سعادتها بتقديم الصورة الجديدة للإكوادور دولة واعدة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب ما تشتهر به من صادرات تقليدية.

وأوضحت أن وفد الإكوادور يضم 20 شركة ناشئة وشركة تقنية تعمل في قطاعات التكنولوجيا الصحية والسياحة والتقنيات المالية والتنقل الذكي، مشيرة إلى أن معظم هذه الشركات تصدر خدماتها إلى أسواق أمريكا الشمالية، وتسعى اليوم من خلال مشاركتها في دبي إلى توسيع حضورها نحو أسواق جديدة في الشرق الأوسط وآسيا.

وأضافت مونتالفو إن مشاركة بلادها في المعرض جاءت بعد افتتاح السفارة الإكوادورية في دولة الإمارات قبل نحو ستة أشهر، ما يعكس تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين ورغبة الإكوادور في تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع الإمارات.

كما أوضح سين يونغ شين، مدير وكالة مدينة أنيانغ للأعمال من كوريا أن المدينة، الواقعة بالقرب من العاصمة سيؤول، تشارك في «إكسباند نورث ستار» بعشر شركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المشاركة تهدف إلى دعم هذه الشركات في دخول الأسواق العالمية واستعراض أحدث حلولها المبتكرة.

وأشار إلى أن الشركات الكورية المشاركة تقدم تطبيقات متنوعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.