دبي تجمع العقول التقنية الأكثر تأثيراً في العالم عبر «جيتكس جلوبال»

تحتضن دبي، اليوم، أكبر تجمّع للعقول التقنية وأكثرها تأثيراً في العالم، للمشاركة في المعرض الأبرز في مجال التكنولوجيا «جيتكس غلوبال»، في نسخته الـ45 بمركز دبي التجاري العالمي، الذي تستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 6800 عارض، من بينهم 2000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1200 مستثمر يديرون أصولاً تفوق 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى أكثر من 40 شركة «يونيكورن».

وتشكل دبي، بفضل رؤيتها الاستباقية وطموحها اللامحدود، وجهة العالم الرقمي مرة كل عام، وفي هذا الصدد يمثل معرض «جيتكس جلوبال» تجسيداً لتحول دبي نفسها إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار.

ويستعرض الحدث طول أيام انعقاده أحدث الابتكارات التي ترسم ملامح مستقبل الحوسبة الكمومية، والحوسبة السحابية، والبيانات، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والصحة الرقمية.

ويركز المعرض أيضاً على كيفية تحويل البيانات والخوارزميات ونماذج اللغات الضخمة للبنى التحتية الرقمية إلى شبكات حية مترابطة لا تقتصر على دعم الإنتاجية، بل تعززها إلى مستويات غير مسبوقة.

ويضم جناح حكومة دبي في المعرض تحت مظلته 50 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، بما يشمل أبرز الشركاء في مجال التحول الرقمي.

كما يتضمن منطقة مخصصة للفعاليات والأنشطة الإعلامية، واستضافة الشركاء وتوقيع الاتفاقيات لكافة الجهات المشاركة ضمن الجناح.

وسيتم خلال الحدث الإعلان عن مبادرات ومشاريع ومنتجات رقمية متقدمة ورائدة، إضافة إلى العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجهات دولية لبحث فرص التعاون والشراكة في المراحل القادمة من مسيرة الرقمنة وتسخير التقنيات لتعزيز جودة الحياة الرقمية.

وتشمل قائمة الجهات المشاركة في جناح حكومة دبي بالمعرض: دبي الرقمية والمؤسسات التابعة لها والتي تضم مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ومؤسسة حكومة دبي الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، ودبي للثقافة، وهيئة المعرفة والتنمية، وهيئة دبي للطيران المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وجمارك دبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ودبي الصحية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية، وسلطة مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وغرف دبي، ودبي التجارية، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسوق دبي المالي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجلس دبي الرياضي، ودبي الإنسانية، وإدارة أمن المواصلات، ومكتبة محمد بن راشد، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وغيرها.