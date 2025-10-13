خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2025».. الجهات المحلية تقدم حلولاً ذكية للتحديات المستقبلية

تقدم الجهات المحلية مجموعة من الحلول الذكية للتحديات المستقبلية، عبر خدمات رقمية تركز على رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز جودة حياة السكان والزوار، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض «جيتكس 2025»، من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة متميزة خلال مشاركتها 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية، أهمها: شبكة المركبات الذكية، والفحص الآلي 360، ومنصة النقل الذكية لمدن آمنة، ومنصة الحلول المرورية الذكية، ونظام السكك الحديدية الآمنة، والترام بلا سكة، ومختبر دبي للتنقُّل، والتاكسي الجوي، والأكشاك التفاعلية، وقنوات الهيئة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.

مطر الطاير: مشاريع للتحول من الخدمات الرقمية إلى الذكية لاتخاذ القرار ذاتياً

حلول مبتكرة

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حرص الهيئة على المشاركة بحزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات الذكية التي تجسّد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة تؤكّد التزامها بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التحوُّل الرقمي في جميع خدماتها، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية، وتحسين رحلة المتعاملين، والارتقاء بجودة الحياة للسكان والزوار، وتطوير حلول مبتكرة للتنقل المستدام.

وقال معاليه: نحرص في الهيئة على الريادة في تبنّي التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة، لتطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة تدعم سعادة المجتمع، حيث تُعد المشاركة في جيتكس 2025 منصة لاستعراض مشاريع تُجسّد التحوُّل من الخدمات الرقمية إلى الخدمات الذكية ذات الطابع التنبؤي والقدرة على اتخاذ القرار ذاتياً.

التقنيات الناشئة

وأضاف: «نعمل في هيئة الطرق والمواصلات، وفق استراتيجية وخطة متكاملة، للتحوُّل الرقمي والذكي، ترتكز على الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحلول التنبؤية، بهدف توفير خدمات استباقية ومتكاملة تدعم جودة الحياة في إمارة دبي، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في التقنيات المستقبلية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030 للهيئة، في أن تكون رائدة عالمياً في مجال التنقل المعزّز بالذكاء الاصطناعي عبر تمكين منظومة متكاملة ومترابطة تحسّن جودة الحياة في دبي».

دبي الرقمية

وتشارك دبي الرقمية ضمن جناح حكومة دبي بباقة من أبرز المبادرات والمشاريع التي ترتكز على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية ونموذجاً رائداً لمدن المستقبل.

ويشهد جناح حكومة دبي هذا العام إطلاق واستعراض باقة من المبادرات والخدمات الرقمية الذكية، المصممة لتسخير التكنولوجيا في خدمة الإنسان، عبر تجارب حكومية رقمية رائدة تهدف إلى تسهيل حياة الأفراد وتعزيز جودة الحياة.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «جيتكس جلوبال هو الحدث الذي يترقبه العالم كل عام، باعتباره محطة تجمع صناع القرار والخبراء على حوارات التكنولوجيا وبناء المستقبل.

وفي ضوء حالة اللايقين التي يشهدها العالم بتغيراته المتسارعة، يشكل جيتكس جلوبال إطلالة متقدمة على المشهد المستقبلي للمدن والأعمال، ومنصة للتواصل العالمي والحوار وتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس على الجميع.

وأضاف: نحن في دبي الرقمية، وفي حكومة دبي عموماً، نرى في هذه المحطة السنوية مناسبة لتجديد عزمنا على تحقيق الأهداف العليا لدبي، وتجسيد رؤى قيادتها الرشيدة بإقامة المدينة الذكية التي تنطلق من مفهوم «المدينة كخدمة» لتقدم للإنسان منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية والتنبؤية التي يتشارك فيها القطاعان الحكومي والخاص بمؤازرة من مجتمع نابض بالحياة، يعيش أسلوب حياة رقمي متقدم.

«التربية والتعليم»

وتستعرض وزارة التربية والتعليم خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من أحدث ابتكاراتها التقنية ومبادراتها الرقمية التي تجسّد ملامح الجيل القادم من التعليم في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كمنظومة تعليمية رائدة عالمياً في تبنّي وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.

وأكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشاركة الوزارة في «جيتكس جلوبال» تأتي لاستعراض جهودها في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة لإبراز ريادة دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة تُواكب متطلبات المستقبل، وتعكس ثقة الدولة بقدرات أبنائها على الابتكار والتطوير، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المساهمة الفعّالة بالتنمية الوطنية.

وأضاف أن الوزارة تسعى كذلك من خلال مشاركتها إلى تبادل الخبرات مع قادة التكنولوجيا العالميين، واستكشاف أحدث الحلول الذكية في مجالات التعليم، إلى جانب تسليط الضوء على المنصات الرقمية والمشاريع المبتكرة التي تطورها الوزارة لتوفير تجربة تعليمية أكثر شمولاً ومرونة وجودة للطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور.

وزارة الخارجية

وتركز وزارة الخارجية على استعراض رحلتها الطموحة في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإبراز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي بما في ذلك برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام التصميم الإماراتي الموحّد.

كما تتضمّن المشاركة إطلاق عددٍ من المبادرات التطويرية الجديدة التي تجسّد التزام الوزارة بتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، والإسهام في رفع مستوى رضا المتعاملين وترسيخ نموذج حكومي رائد يتمحور حول الإنسان بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة الازدهار والتنمية لدولة الإمارات.

وتشهد منصة وزارة الخارجية في اليوم الأول من المعرض، افتتاح فعالياتها؛ حيث تستعرض أبرز خدماتها التي تعكس توجه الوزارة نحو تحقيق التحول الرقمي.

محاكم دبي

كما تستعرض محاكم دبي مجموعة من أحدث التقنيات القضائية والخدمات الرقمية التي تمثل تطوراً نوعياً في مسيرة العدالة الذكية، وتؤكد على التزام محاكم دبي في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تطوير خدمات قضائية ريادية ومبتكرة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم جودة الحياة في دبي.

وقال القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، تُعد المنصة الرقمية لمحاكم دبي من أبرز الابتكارات التي أطلقتها المحاكم في النصف الأول من عام 2025، إذ توفر لوحة رقمية متكاملة تتيح متابعة مؤشرات الأداء القضائي بشكل فوري وتفاعلي، ويقيس الفاعلية في المنظومة القضائية مما يسهم في دعم سرعة ودقة اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة العمليات القضائية والإدارية.

وأكد القاضي خالد المنصوري رئيس محكمة التنفيذ، تمثل منصة إفصاح القضائية الذكية نقلة نوعية في تمكين القضاة من إدارة عمليات الإفصاح بكفاءة أكبر، إذ أصبحت المنصة قادرة على تنفيذ الاستعلام التلقائي عن جميع جهات الإفصاح دفعة واحدة بدلاً من الاستعلام اليدوي عن كل جهة على حدة، مع إتاحة إصدار أوامر الحجز الجماعية وتوفير واجهة استخدام متطورة تُحسن تجربة القاضي وتختصر الوقت والجهد.

صندوق خليفة

ويطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع «رحلة الأعمال»، المنصة الرقمية الموحدة لتمكين الشركات وموفري الخدمات من التواصل والنمو والتوسع، خلال مشاركته ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس جلوبال 2025.

وصُممت منصة «رحلة الأعمال» لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، عبر تقديم أدوات متطورة للتمويل والخدمات الاستشارية والتدريب والدعم من خلال توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي.

ولا يقتصر نطاق المنصة الجديدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل مزاياها أيضاً الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يؤكد إطلاق منصة رحلة الأعمال التزامنا بترسيخ ثقافة الابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها رافداً حيوياً لاقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونسعى من خلال إطلاق هذه المنصة إلى تقديم خدماتٍ وبرامج متنوّعة تهدف لتلبية المتطلبات المتفرّدة لكل مشروع، وتمكين رواد الأعمال في دولة الإمارات وتعزيز مساهماتهم الاقتصادية.

«الإمارات لتنفيذ الأحكام»

وتشارك شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام، أول شركة في الشرق الأوسط تعتمد على التكنولوجيا ومتخصصة في مجالات تنفيذ الأحكام القضائية وأعمال التفتيش الميدانية لمختلف الدوائر الحكومية، في المعرض «جيتكس جلوبال»، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي الذي تعقد فعالياته في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتستعرض شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من خدمات التنفيذ القضائي الرقمية المبتكرة، والتي تم تطويرها باستخدام تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها خدمات مراجعة وتسجيل القضايا إلكترونياً، وإجراءات الحجز على الممتلكات، والإنذار والإخلاء والتسليم الذكي، إضافة إلى تقييم ومراجعة إجراءات الصرف عبر منصات مؤتمتة، وتركز الشركة على استعراض جهودها في تبني حلول ذكية تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القضائية، وتوقّع سيناريوهات التنفيذ، بما يسهم في تسريع الإجراءات وضمان أعلى مستويات الدقة والكفاءة.

تعزيز التحول الرقمي

وأكدت شركة الإمارات لتنفيذ الأحكام أن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 يأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم جهود التحول الرقمي في التنفيذ القضائي وأعمال التفتيش لمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير منظومة تنفيذ الأحكام وبناء بيئة عدلية ذكية ومتقدمة، قادرة على مواكبة تطلعات المتعاملين وتسريع دورة التقاضي والتنفيذ، بما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن تحقيق العدالة الناجزة.

الفجيرة

كما تستعرض منصة حكومة الفجيرة خلال مشاركتها تطلعاتها المستقبلية ومبادراتها الرقمية الرائدة التي تعكس حرصها على مواكبة التحولات التقنية وصناعة المستقبل.

وتقدم 13 جهة حكومية ضمن جناح حكومة الفجيرة نماذج متطورة من مشاريع ومنصات رقمية جديدة، إلى جانب إطلاق تطبيقات وخدمات ذكية مبتكرة تسهم في تطوير تجربة المتعاملين.