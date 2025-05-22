«سيملس 2025» يناقش مستقبل الاقتصاد الرقمي في المنطقة

ناقش اليوم الثاني من مؤتمر «سيملس 2025» المقام حالياً في دبي أبرز التحولات في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، وركزت الجلسات وورش العمل على المدفوعات الرقمية، والمصرفية الخفية، والهوية الرقمية، والعملات المشفرة، باعتبارها محاور رئيسة تعيد تشكيل مستقبل التجارة والخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستعرضت ورشة «تمكين التمويل المدمج: استثمار المصرفية الخفية وحلول الدفع السياقية» آفاق الدمج بين الخدمات المصرفية والتطبيقات الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتطوير نماذج أعمال جديدة مدرة للإيرادات، حيث ناقش كبار التنفيذيين من مؤسسات مصرفية وتقنية عالمية إمكانات التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في تقديم حلول دفع مدمجة وسلسة ضمن بيئات المستخدم اليومية.

وشهدت ورشة «البيع بالتجزئة المتصل» مناقشة تأثير التجارة متعددة القنوات على سلوك المستهلك، حيث تم تسليط الضوء على التكامل بين المتاجر الفعلية والمنصات الرقمية في تقديم تجربة تسوق مخصصة قائمة على البيانات والتحليلات، ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وزيادة ولاء العملاء.

وفي محور الهوية الرقمية ناقش ممثلو شركات تقنية رائدة أهمية استخدام الهواتف الذكية بوابة رئيسية لتفعيل الهويات الرقمية، وتأمين المدفوعات الإلكترونية، بما يعزز أمن المعاملات ويوفر بديلاً موثوقاً للوسائل التقليدية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الثقة في الاقتصاد الرقمي.

وتطرقت جلسات أخرى إلى دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير القطاع المصرفي، حيث استعرض المتحدثون كيفية استخدام التحليلات السلوكية، لتقديم خدمات مالية مخصصة وتحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك الرقمية، وسط تحديات تتعلق بحماية البيانات والامتثال التنظيمي.

وفي جلسة بعنوان «العملات الرقمية المستقرة والمشفرة في دولة الإمارات» ناقش الخبراء الاستخدامات الواقعية لهذه العملات في الأنظمة المالية الحديثة.من جانبها، كشفت شركة «تُــوم»، مزوّد الخدمات المصرفية الأساسية من الجيل التالي، عن مجموعة من الحلول المصرفية الإسلامية في «سيملس 2025» لتمكين المؤسسات المالية من تقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وحديثة في آنٍ واحد. ودخلت تُــوم في شراكة مع مجموعة «دي دي كاب»، المزود للمعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.