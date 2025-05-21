سيف بن زايد: الإمارات ملتزمة بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّل رقمي شامل ومستدام

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات ملتزمة بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحول رقمي شامل ومستدام.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه بمنصة «إكس» بمناسبة افتتاح سموه أمس فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2025» والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، برعاية جامعة الدول العربية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «انطلاقاً من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي أُطلقت في أبوظبي عام 2018 بدعم ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ترسيخ هذه الرؤية بإطلاق خطته الاستراتيجية 2025–2030، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّلٍ رقمي شامل ومستدام».

وأضاف سموه: «وقد حظيت هذه الرؤية باعتماد رسمي من جامعة الدول العربية، التي أقرتها خلال قمة القادة العرب في عام 2022، باعتبارها مبادرة استراتيجية تُسهم في بناء اقتصادٍ رقمي عربي موحّد، يعزز التكامل الإقليمي والتقدم التكنولوجي».

وتابع سموه: «وبمشاركات إقليمية ودولية متميزة، ضمّت أكثر من 800 متحدث و750 شركة عارضة، جاء هذا الحدث ليعكس عمق التحوّل الذي تقوده دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمحور دوليّ للتقنيات المتقدمة، وقلب نابض للاقتصاد الرقمي العربي والعالمي».

واختتم سموه تدوينته قائلاً: «ويُعد هذا الحدث محطة محورية ضمن مسار تنموي متكامل، أرسته رؤية سموه، حيث تُسخَّر التكنولوجيا أداة للنهضة، ومنصة لصناعة السلام، وجسراً للتسامح، ليغدو العالم العربي واحةً للابتكار، ومحوراً فاعلاً في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل».

حلول وابتكارات

وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث رافقه أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والوزراء وضيوف المؤتمر، واطلعوا على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتجزئة الذكية، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية واللوجستية.

وشهد سموه خلال الحفل إطلاق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خطته الاستراتيجية 2025 -2030، في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، وتأكيداً على التزام الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحول رقمي شامل ومستدام حيث ينعقد المؤتمر ضمن إطار «الرؤية العربية الرقمي»، المبادرة التي أُطلقت من أبوظبي في عام 2018 بدعم ورعاية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، والمعتمدة في قمة القادة العرب خلال عام 2022.

وعلى هامش المعرض والمؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع سبل تفعيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي انطلقت من أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التكامل التقني والمعرفي في العالم العربي، ودور الاقتصاد الرقمي في بناء نموذجٍ تنمويٍ عربي مستدام، يواكب تحوّلات العصر، ويُسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة.

دعم إماراتي

وألقى أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية كلمة تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على الدعم الكبير للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي اعتمدها القادة العرب، وأسهمت في إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية من أبرزها الأجندة الرقمية، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي وقد جاءت هذه الجهود مستلهمة من التجربة الإماراتية الرائدة، والمدعومة بشراكات استراتيجية مع دول مثل فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تعاون فعال مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وأكد أن نموذج وتجربة دولة الإمارات تعد مثالاً فريداً يحتذى به، فقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها قوة محركة في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي العالمي، من خلال مبادرات رائدة شملت إنشاء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي على مستوي العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واستثمارات نوعية في البنية التحتية الرقمية وصناعة الرقائق الذكية، حيث تجسد هذه المبادرات رؤية طموحة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات دولية واسعة، وتعاون مؤسسي مع رواد هذا القطاع على مستوى العالم.

وفي خضم كل هذا النشاط، تضع الإمارات مسألة الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في صلب أولوياتها، باعتباره الضمان للاستفادة منه في تحقيق تنمية مستدامة تحترم قيمنا الإنسانية وتعزز ثقة المجتمعات بهذه التقنيات المتقدمة.

وقال إن عالمنا اليوم يشهد تطورات سريعة في ما أصبح يعرف بـ«الاقتصاد الرقمي» باعتباره تجسيداً للتفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، والاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى، بما يحقق الشفافية والفورية لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة، فالاقتصاد الرقمي يعتمد على نشر اقتصاد المعرفة ويحقق جملة من المزايا أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري إضافة إلى زيادة اندماج الاقتصاد الوطني للدولة في الاقتصاد العالمي، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية بما في ذلك تلك القطاعات التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.

وأكد أننا نتابع جميعاً احتدام المنافسة والحرب الاقتصادية بين القوى العالمية في القطاع الرقمي بالذات، الذي صارت شركاته هي الأعلى عالمياً في القيمة السوقية، وكأن هذا القطاع – الذي يرتكز على المعلومات والمعرفة في الأساس – قد صار نفط هذا العصر الذي نعيش فيه، وكأن الفجوة الرقمية بين الأمم صارت المؤشر الأهم للمقارنة بينها في مضمار التقدم الاقتصادي الشامل.

حضور دولي رفيع

يعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، ويعد من أكبر الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي على مستوى الشرق الأوسط. ويشارك في الحدث أكثر من 800 متحدث ضمن 200 جلسة حوارية، و70 ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 30000 مشارك من القطاعين العام والخاص، و750 شركة عارضة، من بينها أكثر من 5000 مشارك دولي.

ويعد هذا الحدث الدولي التقني محطة حيوية ضمن مسار تنموي متكامل، حيث تُوظّف التكنولوجيا أداة للنهضة، ومنصة لصناعة السلام، وجسراً للتسامح، لتغدو الإمارات واحة للابتكار، ونقطة ارتكاز في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل.

ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة «تيرابين» العالمية لتنظيم المؤتمرات.

ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية، إضافة إلى نخبة من القياديين في القطاع الخاص، وخبراء دوليين في المحاور الرئيسة التي يتناولها المؤتمر، والتي تشمل المدفوعات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والهوية الرقمية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، وقطاع البنوك.

وحظي المعرض بإشادة واسعة من الزوار والمشاركين، الذين أثنوا على المستوى المتميز للتنظيم وجودة الحلول المعروضة، ولا سيما من جانب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية، ما يعكس ديناميكية التحول الرقمي وتوجهات السوق نحو الابتكار التقني في مختلف القطاعات الحيوية.

وتقام دورة هذا العام في إطار جهود جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيات المتقدمة في دعم منظومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، حيث يجمع الحدث قادة حكوميين وخبراء دوليين لمناقشة أبرز مستجدات الثورة الرقمية وتحدياتها المستقبلية.

خطة استراتيجية

أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن إطلاق خطته الاستراتيجية للفترة 2025–2030، والتي تمثل الإطار المؤسسي الناظم لبرامجه ومبادراته وأنشطته، بهدف توجيه جهوده بشكل أكثر تكاملاً وفاعلية نحو خدمة التحول الرقمي في العالم العربي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على منظومة عمل متكاملة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنسيق السياسات الإقليمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم بناء القدرات التقنية، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي عربي مستدام، قادر على مواكبة المتغيرات الدولية واستثمار الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.