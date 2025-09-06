منصة لتحويل دفع الإيجار إلى تجربة رقمية مع إمكانية الدفع بالبطاقات الائتمانية

أصبح بإمكان المستأجرين والملاك في الإمارات الآن استخدام منصة «تيرن ريووردز» (Tern Rewards) مجاناً تماماً، دون أي رسوم إضافية أو حتى رسوم بطاقات الائتمان، لتحويل دفع الإيجار إلى تجربة رقمية مبتكرة تمنح قيمة اقتصادية حقيقية.

يشكّل دفع الإيجار نسبة كبيرة من إنفاق الأسر في الإمارات تصل إلى 30 - 40 % من الدخل الشهري، ومع اعتماد الكثيرين على الشيكات المؤجلة وارتفاع تكاليف المعيشة، توفر هذه المنصة بديلاً رقمياً أكثر مرونة وكفاءة لجميع الأطراف.

وتم إطلاق منصة «تيرن ريووردز»، أول حل رقمي من نوعه في الإمارات يتيح سداد الإيجار عبر بطاقات الائتمان من دون رسوم إضافية، وتهدف إلى تحديث قطاع الإيجار في الإمارات، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر والمجتمع.

توفر المنصة للمستأجرين إمكانية دفع الإيجار مباشرة عبر البطاقات الائتمانية الإماراتية، مع نقاط مكافآت يمكن استبدالها لدى مئات المتاجر والخدمات، ما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتحويل جزء من النفقات الشهرية إلى قيمة اقتصادية ملموسة.

وتسهم «تيرن ريووردز» في تحسين كفاءة القطاع العقاري، من خلال تسوية المدفوعات فوراً وتقليل الحاجة للشيكات الورقية، ما يقلل المخاطر التشغيلية على الملاك ومديري العقارات.

وتعكس الشراكات الموقعة مع أبرز الملاك ومديري العقارات في دبي، مثل شركة الزرعوني العقارية ومجموعة السياح ومدينة دبي المستدامة، الثقة في قدرة المنصة على تحسين تجربة الإيجار على نطاق واسع.

استقرار مالي

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا النوع من الحلول الرقمية يسهم في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي، ويتيح للمستأجرين الحصول على عائد من أكبر نفقاتهم وتتبعها وإدارتها بشكل أفضل، ويشجع المستهلكين على الاستفادة من الفرص الرقمية لزيادة الوفورات.

كما تعمل هذه المنصة على رفع كفاءة السوق العقاري، وتقليل المخاطر التشغيلية على الملاك، ما ينعكس إيجاباً على تحفيز النمو المستدام في السوق العقاري الإماراتي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.

وقال سعيد السيد، الشريك المؤسس في «تيرن ريووردز»: «نسعى إلى تحويل الإيجار من عبء مالي إلى تجربة اقتصادية ذكية ومجزية، تمنح المستأجرين قيمة ملموسة وتوفر للملاك وسيلة آمنة وسريعة لتحصيل الإيجارات من دون تكاليف إضافية.

وبفضل هذه المزايا، تسهم المنصة في دعم النمو العقاري في الإمارات وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتحول الرقمي والابتكار المالي».