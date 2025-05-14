أحمد بن سعيد: الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة لتحقيق رؤية دبي

شراكة بين «مورو» و«دبي المالي العالمي» لتسريع التحول الرقمي

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مركز دبي المالي العالمي الجهة المنظمة للنسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وكل من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

جاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات النسخة الثالثة من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، التي انطلقت في دبي أول من أمس بحضور أكثر من 9000 مشارك من قادة القطاع المالي، ورواد التكنولوجيا المالية، والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين من أكثر من 120 دولة، وما يزيد على 1000 مستثمر، وأكثر من 300 متحدث، و200 جهة عارضة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين جيل جديد من الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، من خلال برامج تدريبية متقدمة، والتركيز على الابتكار، وتنمية المهارات القيادية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «خلال فعاليات قمة دبي للتكنولوجيا المالية، شهدت توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين مركز دبي المالي العالمي الجهة المنظمة للحدث، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وكل من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

تهدف هذه الشراكة إلى تمكين جيل جديد من الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، من خلال برامج تدريبية متقدمة، والتركيز على الابتكار، وتنمية المهارات القيادية، إذ يشكّل الاستثمار في الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في تحقيق رؤية دبي لبناء اقتصاد معرفي متقدّم، ومنظومة تكنولوجيا مالية تنافسية على مستوى العالم».

مذكرة تفاهم

من جانب آخر، أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي المالي العالمي، على هامش أعمال قمة دبي للتكنولوجيا المالية.

وقال بيان صحفي إن «مورو» و«مركز دبي المالي العالمي» يسعيان إلى دفع عجلة الابتكار الرقمي والاستدامة، ما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا.

وقع المذكرة محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، وعلياء الزرعوني، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير إن هذه الشراكة الاستراتيجية تعكس التزام دبي الراسخ بتسريع التحول الرقمي ومواصلة تعزيز مكانتها الدولية الريادية، وإن «مورو»، و«دبي المالي العالمي»، يعملان على تمكين المؤسسات والشركات من الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام وخلق فرص جديدة تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل من خلال الابتكار والنمو المستدام.

وأضاف: تجسد هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لمستقبل قائم على الابتكار والاستدامة، لتظل دبي في طليعة التطورات التكنولوجية والمالية العالمية.

بدوره، قال عيسى كاظم إن هذه الشراكة تهدف إلى تمكين المؤسسات والشركات من الاستفادة من حلول رقمية عالمية المستوى، ما يسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص جديدة تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جانبه، قال محمد بن سليمان، إن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة في جهود تعزيز البنية التحتية الرقمية عبر القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للمركز وللشركات العاملة فيه، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي.

وقالت علياء الزرعوني، إن هذه الشراكة تهدف إلى استكشاف فرص تقديم خدمات متقدمة لسلطة مركز دبي المالي العالمي، والشركات العاملة فيه، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية ضمن منظومة المركز.