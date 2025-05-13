قمة في دبي تبحث تسخير التحول الرقمي لرفاه المؤسسات وموظفيها

شهدت دبي، اليوم، انطلاق فعاليات قمة تكنولوجيا الموارد البشرية 2025، والتي تستمر ليومين بتنظيم من «QnA» العالمية، ومشاركة نخبة من أبرز مزودي الحلول في قطاع الموارد البشرية، لاستكشاف مستقبل بيئة العمل في المنطقة، وتتميز دورة هذا العام للقمة بدمج التقنيات ذات الصلة في فعالية واحدة، ما يتيح للمشاركين التواصل عبر سلاسل القيمة، واستغلال الفرص الجديدة من خلال تكنولوجيا الموارد البشرية. تستقطب الفعالية مستثمرين دوليين، والقوى العاملة الإماراتية الماهرة، لتعزيز سياسات التوطين الحكومية في الإمارات.

ومن أجل مشاركة أفضل التجارب ومناقشة التحديات واستكشاف الحلول، التي ستحدد ملامح بيئة العمل المستقبلية ضمت قائمة المتحدثين في القمة مجموعة من مديري الموارد البشرية وكبار قادة الأعمال من الإمارات ودول الخليج وأوروبا وسنغافورة والهند، كما قدمت الجلسات التدريبية والعروض التفاعلية من قادة الصناعات الإقليمية فرصاً استثنائية للحضور.

ومن جانبه رحب إن سي، مدير شركة QnA العالمية، بالحضور قائلاً: «يسعدنا تنظيم قمة تكنولوجيا الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي تعد الحدث الأبرز والأكثر شهرة في المنطقة، وتركز على موضوع بالغ الأهمية يلامس اهتمامات قادة الموارد البشرية، وهو تسخير التحول الرقمي من أجل رفاه المؤسسات وموظفيها».

وأضاف إن سي:«لقد أسهمت مشاركتك في دفع عجلة التحول التقني في المنطقة، ما وضعها في طليعة التقدم. ومع وصول اعتماد الذكاء الاصطناعي إلى 76 % فإن التزامنا تجاه تجربة الموظف والتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة والتطوير الرقمي لم يكن أقوى من أي وقت مضى».

وعبر مشاركون في القمة عن رؤاهم للمستقبل، وألقى الدكتور أوليغ كونوفالوف، المصنف ضمن قائمة «أفضل 30 قائداً عالمياً» في القيادة وقائمة «أفضل 100 شخصية ملهمة»، إلى جانب شخصيات مثل بيل غيتس وإيلون ماسك، الكلمة الافتتاحية بعنوان «بناء قادة رؤيويين في التقنية - دور الموارد البشرية كصناع للرؤية البشرية».

وجاءت مشاركة محمد بخاري، نائب رئيس بلدية مكة المكرمة للموارد البشرية، والتي حملت رؤية عميقة من قلب المنطقة، وذلك من خلال كلمه رفيعة المستوى بعنوان: «القيادة في عالم رقمي - إدارة الملايين و نظرة عن كثب على المصافحة الرقمية بين الإنسان والتقنية في مكة».

وسلط بخاري الضوء على فصل مميز من التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث قدم قصة ثورية عن كيفية تبني بلدية مكة للتقنية لربط الأفراد والعمليات والبرامج مع أهداف المنظمة، ما أسهم في الاستدامة والنمو وإدارة ملايين الزوار سنوياً.

كما تحدث جيمس تاربِت، رئيس قسم تجربة الموظف العالمي في شركة إيبسوس، حول موضوع «المواهب والتقنية – ثلاثة أعمدة للنجاح: الثقة، والموهبة، والتكنولوجيا»، وأكد أن هذه العناصر ليست مجرد مصطلحات، بل هي أساس بناء أماكن عمل مستقبلية عالية الأداء.

واستندت رؤى جيمس على خبرة طويلة من خلال تقديم المشورة الاستراتيجية للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قيادته لشبكة ضخمة من المستشارين والباحثين في أكثر من 40 دولة، وقد سبق له شغل منصب رئيس قسم رؤى الموظفين في بنك HSBC، حيث قاد مبادرات التحليل البشري والتحول الرقمي على نطاق عالمي.

واستعرض فيصل بشير، مسؤول التسويق بشركة Mercer Talent Enterprise، والأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية موضوعاً حول «ثورة في إدارة القوى العاملة عبر استراتيجيات قائمة على البيانات لعصر الإنسان».

وأوضحت مداخلته عن كيفية تُمكّن البيانات قادة الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مدروسة تعزز التفاعل والرفاهية والأداء العالي، مستندة في ذلك إلى خبرة تفوق 20 عاماً، في إشارة ألى أنها أول من تحصل على درجة الماجستير في علم النفس الإيجابي على صعيد المنطقة.