اتفاقية لتمديد عضوية «دبي الرقمية» في مجلس أبحاث جارتنر العالمي

اتفقت دبي الرقمية وجارتنر العالمية على تمديد عضوية دبي الرقمية في مجلس أبحاث كبار مسؤولي البيانات والتحليلات في جارتنر، حيث يمثّل دبي الرقمية في المجلس يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية. وقد حضر مراسم التمديد من الجانبين في العاصمة البريطانية لندن كل من نيل لوك، نائب الرئيس الإداري لدى شركة جارتنر، ويونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية.

وتنبع أهمية الاتفاقية من المستوى الرفيع للأبحاث والدراسات التي يجري تطويرها ومناقشتها لدى المجلس، باعتباره يمثل نخبة من الخبراء رفيعي المستوى في مجال البيانات والتحليلات، ومنصة عالمية للمساهمة في تشكيل وصياغة المستقبل الرقمي العالمي. وجاء انضمام دبي الرقمية إلى هذا المجلس ليؤكد المكانة المتقدمة لدبي في رسم ملامح التحول الرقمي في عصر البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي، واستشراف مستقبل الرقمنة في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة في مجال التقنيات الحديثة.

وقال يونس آل ناصر: «على امتداد العقود الأخيرة، برهنت شركة جارتنر العالمية أنها كانت دعامة معرفية مهمة لمبادرات الرقمنة في العالم، وفي مقدمتها المشاريع الحكومية في التحول الرقمي. ونحن في دبي الرقمية سعداء بالانضمام إلى مجلس أبحاث جارتنر وبتجديد عضويتنا في المجلس للفترة المقبلة، ونرى في ذلك فرصة متاحة للمساهمة الفاعلة عبر تسليط الضوء على تجربتنا في التحول الرقمي المستند إلى البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الاستفادة من آراء الخبراء والباحثين في هذا المجال. لقد امتازت تجربة دبي بأنها مثال حي على التفاعل العالمي القائم على الأخذ والعطاء، إذ بقدر ما استفدنا من تجارب العالم، فقد أصبحت دبي اليوم بيت خبرة عالمياً بما اكتسبته عبر مسيرتها الممتدة في مجال رقمنة الحياة وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان».

شريك موثوق

وقال نيل لوك، نائب الرئيس الإداري لدى شركة جارتنر: «نرحب بتمديد شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية كعضو في مجلس أبحاث جارتنر العالمي لكبار مسؤولي البيانات والتحليلات. ويسعدنا استمرار هذا التعاون الذي يعكس مكانة دبي الرقمية الرائدة في البيانات والتحول الرقمي. ونؤكد من جانبنا التزام شركة جارتنر بمواصلة القيام بدورها شريكاً استشارياً موثوقاً لدبي الرقمية في مسيرتها الطموحة نحو ريادة المستقبل الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي».

وكانت دبي الرقمية قد وقعت اتفاقية تمديد عضويتها في مجلس أبحاث جارتنر العالمي «CIO» في 2022، حيث وقع الاتفاقية حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وأول عضو حكومي في مجلس أبحاث جارتنر بمنطقة الشرق الأوسط، وروبرت داي، النائب الأول لرئيس مجلس أبحاث جارتنر.