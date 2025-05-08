ابتكارات تقنية لدعم التحول الرقمي بـ«معرض المطارات»

شهدت الدورة الرابعة والعشرون من «معرض المطارات» نقلة نوعية في استعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في قطاع الطيران، حيث مثّلت منصة محورية لعرض حلول تقنية متقدمة تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي المتسارع، وتدعم التوجهات العالمية نحو تحسين الكفاءة التشغيلية. وقد تنوّعت هذه الابتكارات بين أنظمة ذكية لإدارة العمليات، ومنصات رقمية تعزز أمن المطارات وسلاسة حركة المسافرين، مما يعكس التزام القطاع بتطوير نماذج إدارة متقدمة ترتقي بمستوى السلامة وجودة الخدمات.

ويُقام المعرض بمركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب أكثر من 6000 متخصص من 30 دولة، بمشاركة أكثر من 140 جهة عارضة من 22 دولة، و150 مشترياً مؤهلاً من 70 مطاراً وشركة طيران حول العالم. ويشهد المعرض مشاركة دولية واسعة شملت خبراء ومؤسسات رائدة من أكثر من ثلاثين دولة، جسّدت تنوعاً معرفياً وتكنولوجياً ثرياً.

وتصدرت مشهد الابتكار تقنيات الذكاء الاصطناعي حلول الهوية الرقمية، ونُظم التحكم التنبؤية، والتي برزت بوصفها محركات أساسية لتشييد بنية تحتية ذكية، قادرة على مواكبة التوسّع المستقبلي في حركة الطيران العالمي، وتحقيق التكامل بين الأمن والكفاءة وسهولة التنقل.

مشاركة ألمانيا وإيطاليا

وسجّل معرض المطارات، أكبر مشاركة وطنية لكل من ألمانيا وإيطاليا، حيث شاركت 47 شركة من البلدين في استعراض باقة متنوعة من الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات الطيران والمطارات. ويعكس هذا التمثيل القوي تنامي التعاون الدولي نحو تطوير بنى تحتية ذكية ومستدامة تدعم مستقبل قطاع الطيران.

وضم الجناح الألماني، الذي يشرف على تنظيمه اتحاد تكنولوجيا ومعدات المطارات الألمانية (GATE) بدعم من الحكومة الألمانية، 22 شركة رائدة عرضت تقنيات متطورة تشمل أنظمة الإضاءة للمهابط، والمراقبة الذكية، والأمن المحيطي، بالإضافة إلى حلول الأتمتة المتكاملة لتشغيل مرافق المطارات بكفاءة عالية.

أما الجناح الإيطالي، فتنظمه الوكالة الإيطالية للتجارة، بالتعاون مع سفارة الجمهورية الإيطالية لدى الدولة وتحالف «إير تك إيطاليا»، ويضم 25 شركة بارزة تقدم حلولاً متكاملة وفعّالة ومستدامة تغطي مختلف مراحل تشغيل المطارات، بدءاً من البنية الأرضية والتصميم المعماري للمحطات، وصولاً إلى الإضاءة الذكية والتقنيات المؤتمتة في المناطق الجوية.

وأكد لورنزو فنّارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى الإمارات، أن المشاركة الإيطالية تعكس رؤية مستقبلية تتماشى مع تطلعات دولة الإمارات والمنطقة نحو أنظمة نقل ذكية ومستدامة، مشيراً إلى أن حضور 25 شركة إيطالية في هذا الحدث يعكس نضج القطاع الإيطالي في هذا المجال وحرص بلاده على تعزيز شراكاتها الإقليمية. ونفخر بدعم الابتكار الذي يسهم في تعزيز الترابط والاستدامة، ويُرسخ العلاقات الاستراتيجية بين إيطاليا ودولة الإمارات في قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران.