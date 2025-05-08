«جيسيك جلوبال» يستكشف قوة الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأمن السيبراني

تناولت مناقشات فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك جلوبال 2025»، ثالث أكبر فعالية للأمن السيبراني على مستوى العالم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقدة في دبي، عدة محاور رئيسية أبرزها توظيف الذكاء الاصطناعي في بناء بنى تحتية رقمية آمنة ومرنة، وكذلك تاثيره على الأمن السيبراني.

وتحت شعار «تأمين مستقبل مدعوم بالذكاء الاصطناعي» استقطب الحدث السنوي أكثر من 750 من أبرز شركات الأمن السيبراني في العالم وأكثر من 25 ألف زائر من 160 دولة. وتأتي هذه الفعاليات في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن سوق الأمن السيبراني العالمي سيصل إلى 298.5 مليار دولار بحلول 2028 بحسب تقرير لـ«ماركتس آند ماركتس».

وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أهمية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواكبة التغيرات العالمية ومواجهة التوترات الجيوسياسية وتأمين مستقبل رقمي مستدام وآمن. وقال إن الإمارات تتعرض لأكثر من 200 ألف هجوم إلكتروني يومياً مع تركز بشكل رئيسي على الجهات الحكومية، مشيراً إلى اتخاذ تدابير صارمة لمجابهة هذه التهديدات، ومؤكداً أن الأمن السيبراني يجب أن يواكب تطورات الثورة الصناعية الخامسة، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الأمن السيبراني أصبح عنصراً جوهرياً في مختلف جوانب حياتنا، وتخطو الإمارات بخطى واثقة نحو الريادة في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن هذا المجال الحيوي، وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ركائز أساسية تشمل الحوكمة والابتكار والدفاع والحماية - وهي عناصر حيوية لضمان مستقبل رقمي آمن ومستدام.

من جانبه، سلط فيصل عبدالعزيز، مدير مركز التهديدات السيبرانية في مركز دبي للأمن الإلكتروني، الضوء على جهود المركز في دمج الأمن السيبراني ضمن مختلف مراحل التحول الرقمي في دبي بما يشمل حماية الخدمات الذكية والبنية التحتية الحيوية والاقتصاد الرقمي للمدينة مع التركيز بشكل خاص على تطوير الكفاءات والمواهب الوطنية.

ووصف يوجين كاسبرسكي، الخبير العالمي والرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كاسبرسكي والرائد في مجال الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي بأنه أداة مزدوجة الاستخدام يمكن أن تخدم مجرمي الإنترنت كما تخدم المؤسسات، مشدداً على ضرورة بذل جهود مضاعفة من قبل الشركات للمساهمة في بناء مستقبل آمن قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.