جمارك دبي تستعرض مشاريعها الرقمية المبتكرة أمام وفد من أنغولا

استقبلت جمارك دبي وفداً من هيئة الجمارك الأنغولية، برئاسة خوسيه فييرا نونو ليرا، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب فـي أنغولا، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الهيئة، وذلك فـي زيارة رسمية هدفت إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لجمارك دبي ومشاريعها الرقمية المبتكرة في تطوير العمل الجمركي.

وكان فـي استقبال الوفد منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات فـي جمارك دبـي، وعدد من مديري الإدارات، وأكد منصور المالك حرص جمارك دبي على تبادل الخبرات مع الإدارات الجمركية حول العالم، دعماً لرؤية دبـي فـي تعزيز التعاون الدولي وتطوير الإجراءات الجمركية، بما يسهم في مرونة سلاسل التوريد وخدمة الاقتصاد العالمي، وتعزيز سبل التعاون بين الجهات مستقبلاً، وتبادل المعرفة والاطلاع علـى أفضل الممارسات. واطلع الوفد على أبرز المشاريع الرقمية التي طورتها جمارك دبي، خاصة نظام «محرك المخاطر الذكي» لرصد الشحنات عالية المخاطر، وبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» إلى جانب منصة «مخزني» لإدارة المستودعات.