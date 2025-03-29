«أدين» تطلق حلاً مالياً جديداً للمؤسسات التجارية في الإمارات

أطلقت شركة "أدين"، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، لأول مرة في الإمارات، حلاً مالياً جديداً للمؤسسات التجارية تحت اسم " Adyen Givin" يتيح وصول التبرعات إلى الجهات المستفيدة.

ومكّن هذا الحل الجديد المتسوقين حول العالم من تقديم التبرعات من خلال علاماتهم التجارية المفضلة عبر 35 مليون معاملة. ويوفر هذا الحل خدماته لأكثر من 150 علامة تجارية في 30 سوقاً.

وكانت الشركات قد واجهت تحديات في أنظمة التبرع قبل إطلاق هذا الحل الجديد، مثل الحاجة إلى العقود المنفصلة لكل منظمة خيرية والإجراءات اليدوية المعقدة للمعاملات. ونجحت الشركة في توفير حل لهذه المشكلة من خلال فصل التبرعات عن التدفقات المالية وتبسيط عملية التكامل. بالإضافة إلى ذلك، يغطي صندوق "1%" التابع لشركة أدين جميع الرسوم المتعلقة بهذه العمليات، ما يضمن وصول المبلغ بالكامل إلى الجهات المستفيدة.

وقالت دومينيك سيمونز، رئيس قسم التأثير في "أدين": حوّلنا نقطة الدفع إلى فرصة لإحداث تأثير إيجابي. فمن خلال دمج التبرعات في البنية التحتية للدفع، نجحنا في إزالة العوائق التشغيلية وإتاحة الفرصة للشركات للتركيز على إحداث التأثير الإيجابي، مع منح عملائها وسيلة سهلة لدعم القضايا التي يؤمنون بها.

وتوسّع نطاق هذا الحل الجديد بشكل أكبر في مارس 2025 مع إطلاقها في الإمارات، مما سهّل على الشركات في المنطقة عملية جمع التبرعات. وتتوفر هذه الميزة حالياً في متاجر مختارة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك متاجر "شيك شاك"، ومتاجر "جو سبورت". بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن العملاء الذين يدفعون مباشرة عبر أجهزة الدفع الخاصة بشركة "كفو" من التبرع، مع توسيع الميزة قريباً لتشمل الدفع عبر تطبيق كفو أيضاً.

وتتيح الميزة الجديدة للعلامات التجارية توفير خيار التبرع لعملائها بما يتماشى مع قيمهم، إضافة إلى إمكانية إطلاق حملات لجمع التبرعات خلال 24 ساعة في أوقات الكوارث، سواء لدعم القضايا الجديدة أو لتعزيز الشراكات القائمة بين العلامات التجارية والمنظمات غير الربحية.

وساهمت التبرعات عبر هذه الميزة في توفير المياه النظيفة والتعليم والرعاية الصحية للأطفال المحتاجين، إضافة إلى تقديم المساعدات لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات ودعم برامج التوعية بالسرطان والمبادرات البيئية وغيرها من القضايا الإنسانية التي تتولاها مئات المؤسسات غير الربحية، بما في ذلك اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصندوق العالمي للطبيعة ومؤسسة "تحقيق أمنية" وغيرها.

من جانبه، قال ديمانتاس جريجارافيسيوس، رئيس قسم الشرق الأوسط في "أدين": نؤمن بأن المدفوعات يمكن أن تكون قوة دافعة للخير. وتسهّل هذه الميزة الجديدة على الشركات وعملائها دعم القضايا التي تهمهم، وتوسيع نطاق هذا الدعم. ويعكس تجاوز التبرعات مبلغ 25 مليون دولار أمريكي قوة التعاون والعمل الجماعي، ومن خلال تبرع أدين بمبلغ مماثل لكل مساهمة يتم تقديمها خلال عام 2025، نطمح إلى إلهام المزيد وإحداث تأثير أوسع في المنطقة.