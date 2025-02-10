«هيلمان» تبدأ تطبيق حلول روبوتات للتخزين ذاتية القيادة بدبي كوميرسيتي

أعلنت شركة «هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية» عن الإطلاق الناجح لحلول روبوتات «هيلمان» للتخزين ذاتية القيادة، وذلك ضمن مركز التوزيع الخاص بها في دبـي كوميرسيتي؛ المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) و«وصل» العقارية.

وكانت هيلمان قد طورت برنامج «النقل الحضري المستقل» الذي يعتمد على أحدث التقنيات في مجال الروبوتات لتقديم حلول مرنة وموثوقة وشاملة وعالية الجودة لإدارة المستودعات والتخزين، إلى جانب حلول الإدارة القائمة على تقنية البلوك تشين المخصصة لمجموعة واسعة من القطاعات، وهو ما يتيح لشركات المنطقة الحرة تطوير وأتمتة خدماتها اللوجستية اعتماداً على التقنيات الذكية التي تسهم في تعزيز الإنتاجية ونمو الأعمال وتوسيع نطاق العمليات.

وقال عبدالرحمن شاهين، نائب رئيس أول إدارة الممتلكات وسلسلة التوريد في دبي كوميرسيتي: «تدعم دبي كوميرسيتي مختلف التطبيقات التكنولوجية المتطورة التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية للشركات ضمن المنطقة الحرة، لذا يسرنا إطلاق هيلمان لهذه الحلول المبتكرة للخدمات اللوجستية القائم على أحدث التقنيات في مجال الروبوتات، وهو ما يعتبر إضافة نوعية وقيّمة لمحفظة العروض والخدمات الرائدة المتاحة في دبي كوميرسيتي.

إذ يساعد هذا البرنامج الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية على النمو وتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق التميز في العمليات، والاستجابة لمتطلبات السوق بكفاءة عالية.

وينسجم هذا النوع من الابتكارات الذكية مع رؤية دبي كوميرسيتي الرامية إلى توفير أفضل تقنيات وحلول الخدمات اللوجستية، وتوظيف الحلول المبتكرة مثل أنظمة الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والإدارة المتقدمة لسلاسل التوريد».

وقال فرانسوا كورون، المدير الإداري بشركة هيلمان الإمارات: «نتطلع لتطبيق هذا الحل المبتكر، ونثق بأن استثمارنا في الحلول الروبوتية من شأنه تعزيز سرعة الخدمات ودقتها وفعاليتها، ما يسهم في زيادة مستويات الكفاءة في المستودعات».