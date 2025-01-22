شراكة استراتيجية لدفع التحول الرقمي لـ 8600 شركة في أم القيوين

أبرمت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين اتفاقية شراكة استراتيجية مع «زوهو» شركة التكنولوجيا العالمية لتمكين أكثر من 8600 شركة في أم القيوين من تسخير تقنياتها السحابية لتحفيز نموها، جاء ذلك على هامش مؤتمر المستخدمين السنوي لدى الشركة (زوهوليكس دبي 2025).

جرت مراسم التوقيع بحضور عمار راشد العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وحيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبريم أناند فيلوماني، المدير المعاون للتحالفات الاستراتيجية في زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع استثمارات تصل إلى 17 مليون درهم على هيئة أرصدة محفظة إلى جانب تخصيص 43 مليون درهم بقيمته من برامج تدريبية للارتقاء بالمهارات الرقمية، تستعد زوهو لتمكين أكثر من 8600 شركة في أم القيوين من تسخير تقنياتها السحابية لتحفيز نموها.

وبموجب هذه الشراكة، يصبح بمقدور الشركات المؤهلة في أم القيوين التسجيل للحصول على أرصدة محفظة بقيمة ما يصل إلى 2000 درهم إضافة إلى تدريب مهني بقيمة 5000 درهم لمدة عام.

ويمكن استخدام هذه المبالغ للوصول إلى الحلول والتسجيل في ورش عمل خاصة بحزمة تطبيقات زوهو، التي تضم أكثر من 55 تطبيقاً، بما في ذلك منصة «زوهو ون» Zoho One، نظام التشغيل للشركات، بما يمكنها من أتمتة وتبسيط مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.

وأكد خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن «هذه الشراكة مع زوهو تمثل علامة فارقة في جهودنا المتواصلة لتعزيز الابتكار والنمو ضمن مجتمع الأعمال في دولة الإمارات. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى طرح الفرص لأعضائنا والنظام البيئي للشركات على نطاق أوسع».

وبدوره، قال حيدر نظام رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يعكس نمونا في دولة الإمارات الثقة المتنامية التي توليها الشركات المحلية بحلول زوهو، ويشكل تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين خطوة مهمة نحو تمكين مزيد من الشركات بالأدوات التي تحتاجها لاكتساب ميزة تنافسية في الاقتصاد الرقمي اليوم»، وأضاف: «إننا نعتزم التوسع في مزيد من الشراكات الاستراتيجية في دولة الإمارات بعد نجاحها في دبي وأم القيوين، حيث ترسخ إمارة أم القيوين مكانتها سريعاً كمنظومة عمل محفزة للازدهار للشركات العاملة في قطاعي التجارة والصناعة بصفتها واحدة من مراكز الأعمال الناشئة في الإمارات، كما توفر الإمارة بيئة مميزة للشركات تتيح لهم التوسع والابتكار بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي ومرافق موانئ عصرية وقاعدة صناعية متنامية».

وقال عمار راشد العليلي: «إن تعاوننا مع زوهو يمثل حقبة جديدة من التطور التكنولوجي ودعم الشركات في أم القيوين.

ونتطلع قدماً لتسخير خبرة زوهو في تعزيز محفظة خدماتنا ودفع تطورنا الاقتصادي في الإمارة».

وأعلنت زوهو، عن تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة 50 % في دولة الإمارات، كما شهدت شبكة شراكاتها المحلية في الدولة توسعاً بلغت نسبته 40 % خلال عام 2024.

وكشفت الشركة أيضاً عن تنامي عدد الشركات الكبيرة الحجم التي تنتقل بأعمالها إلى حلول زوهو الشاملة، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 64 % في معدل تحول المؤسسات الكبرى في الإمارات نحو اعتماد حلولها، مما يعزز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً إقليمياً رئيسياً لدى الشركة.