شراكات جديدة تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في الإمارات

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المالية والابتكار في الخدمات المصرفية والرقمية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة وبيئة تنظيمية داعمة وتوسع متسارع في تبني حلول الدفع الذكي.

وفي هذا السياق، شكلت «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» منصة للإعلان عن شراكات واتفاقيات جديدة تستهدف تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوسيع خيارات الدفع أمام المستهلكين والتجار، وتعزيز تكامل الخدمات المالية الفورية والمبنية على الحسابات المصرفية، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد رقمي أكثر ترابطاً وكفاءة.



وأعلنت شركة «Pay10» للتكنولوجيا المالية، الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، عن سلسلة من الشراكات التجارية والاستراتيجية ومذكرات التفاهم، خلال مشاركتها في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026»، في خطوة تستهدف توسيع نطاق حلول الدفع الرقمي وتعزيز الربط بين الحسابات المصرفية والتجار والمستهلكين، بما يتماشى مع برنامج تحويل البنية التحتية المالية (FIT) التابع لمصرف الإمارات المركزي.



وشملت الاتفاقيات تعاوناً مع مجموعة من العلامات التجارية العاملة في قطاعات التعليم وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات والتجارة المتخصصة، من بينها «جيمس» و«جامبو للإلكترونيات» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد» و«سيف إن غولد».

وبدأ التشغيل الفعلي لخدمات الشركة لدى «جيمس» و«بيكانيرفالا» و«ألدَي» و«جست غولد»، ما يوسع استخدام حلولها في معاملات المستهلكين اليومية وعمليات الشركات.



وتعتمد منصة «Pay10» على منظومة تجمع المدفوعات الفورية والتمويل المفتوح والحسابات الرقمية وإصدار البطاقات المحلية وحلول قبول المدفوعات للتجار.

ومن خلال التكامل المباشر مع نظام «آني»، تتيح الشركة تنفيذ المدفوعات الفورية والتحويلات القائمة على الحسابات المصرفية، فيما تسمح تقنيات التمويل المفتوح للمستخدمين بربط حساباتهم المصرفية المدعومة بصورة آمنة، والاطلاع على معلوماتهم المالية ومتابعة نفقاتهم عبر تطبيق واحد.



كما توفر الشركة بطاقات «جيوان» المحلية لعملاء المحافظ الرقمية المؤهلين، بما يتيح استخدامها في أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي والتجارة الإلكترونية.

وتقدم للتجار خيارات متعددة لقبول المدفوعات، تشمل التحويل المباشر من الحسابات المصرفية والبطاقات ورموز الاستجابة السريعة وروابط الدفع، إلى جانب أجهزة نقاط البيع والتنبيه الصوتي، التي تديرها الشركة عبر نظام تقني داخلي.



وقالت الشركة إن حلول الدفع المرتبطة بالحسابات المصرفية تتيح للتجار الوصول إلى أموالهم بصورة فورية، مع إمكانية خفض تكاليف قبول المدفوعات بنسبة تصل إلى 70% في حالات استخدام محددة. وأضافت أن معدلات نجاح المعاملات عبر بنيتها التحتية تتجاوز 90%.



وفي إطار توسيع نطاق التعاون، وقّعت «Pay10» مذكرة تفاهم مع «Yalla Financial Solutions»، التابعة لـ«Fintra Holding»، لاستكشاف إمكانية تمويل المحافظ الرقمية مباشرة من الحسابات المصرفية باستخدام تقنيات التمويل المفتوح. كما وقعت مذكرة تفاهم مع «TotalPay» لإتاحة حلول قبول مدفوعات التجار التي توفرها «Pay10» عبر منصة الشركة وتكاملاتها التقنية.



وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«Yalla Financial Solutions»، إن التعاون يستهدف تطوير حلول مالية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وفتح فرص جديدة للمدفوعات الرقمية وتمويل المحافظ عبر الحسابات المصرفية.



من جانبه، قال هاري جيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «Pay10»، إن الشركة تعمل على بناء منظومة مدفوعات انطلاقاً من الإمارات، تجمع البنية التحتية المحلية والتمويل المفتوح والحسابات والبطاقات وحلول التجار، مؤكداً التزامها بتوسيع نطاق الشراكات وتطوير حلول قابلة للتوسع في الأسواق العالمية.