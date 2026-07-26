جمارك دبي ترتقي بتجربة المتعامل بخدمات ذكية

في تجسيد لرؤية الإمارة في تصميم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً تتمحور حول الإنسان، تواصل جمارك دبي إعادة تعريف تجربة المتعامل، في إطار تحولها الاستراتيجي من جهة تُيسّر التجارة إلـى جهة تُمكّنها، عبر منظومة خدمات حكومية ذكية تجمع بين السرعة، والاستباقية، والابتكار، بما يمكن مجتمع الأعمال من الوصول إلى خدمات جمركية أكثر كفاءة وسلاسة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم المكانة العالمية لدبي مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار.

وفي هذا الإطار، حققت جمارك دبـي متوسط زمن انتظار بلغ 24 ثانية فقط عبر مركز الاتصال الموحد 8001886 خلال النصف الأول 2026، فـي إنجاز يعكس جاهزية منظومتها التشغيلية، وكفاءة كوادرها، وقدرتها على تقديم تجربة حكومية سلسة واستباقية تستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعاتهم، وتسهم فـي تسهيل الإجراءات، ودعم انسيابية التجارة، وتعزيز استمرارية الأعمال.

وأظهرت إحصاءات مركز الاتصال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 استقبال أكثر من 61 ألف مكالمة، وتحقيق مستوى رضا عن الخدمة بلغ 96.17 %، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة دقيقتين و33 ثانية، بما يعكس قدرة فرق العمل علـى تقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين بسرعة ودقة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

وبالتوازي مع ذلك، تعاملت جمارك دبي مع أكثر من 42 ألف رسالة بريد إلكتروني واردة من المتعاملين خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي الاعتماد علـى القنوات الرقمية للتواصل مع الدائرة، حيث حرصت فرق العمل علـى سرعة معالجة الرسائل والرد عليها بكفاءة ودقة، بما يضمن سهولة الوصول إلـى المعلومات والخدمات، ويوفر تجربة متكاملة عبر مختلف قنوات التواصل.

يأتي هذا الأداء فـي إطار تنفيذ استراتيجية جمارك دبـي 2026 ـ 2030، التي تقود تحول الدائرة من دور يقتصر على تيسير التجارة إلـى منظومة متكاملة لتمكين التجارة، من خلال تطوير خدمات جمركية ذكية واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتستثمر البيانات والابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسرعة وكفاءة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية دبـي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وسهولة ممارسة الأعمال.

كما ينسجم هذا النهج مع رؤية حكومة دبـي، والتوجهات الرامية إلـى تصميم خدمات حكومية أكثر سرعة ومرونة وتكاملاً، تنطلق من فهم احتياجات الإنسان، وتستثمر الابتكار والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة حكومية ترتقي بتوقعات المتعاملين، وتعزز جودة الحياة، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.

وانعكس هذا النهج علـى مؤشرات تجربة المتعامل، حيث سجلت جمارك دبـي 98 % فـي مؤشر السعادة اللحظي للمتعاملين، و96 % فـي سعادة الموردين، إلـى جانب تحقيق 99 % فـي نسبة المعاملات اللانقدية، بما يؤكد نجاح الدائرة فـي توظيف الابتكار والتحول الرقمي لتطوير الخدمات، وتحويل تجربة المتعامل إلـى أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز تنافسية دبـي وترسيخ ريادتها فـي الخدمات الحكومية.

وأكد مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء فـي جمارك دبـي، أن النتائج المحققة تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدمات تتمحور حول المتعامل، وتواكب احتياجات مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة جمارك دبـي شريكاً فـي تمكين التجارة وتعزيز تنافسية الإمارة.

وقال: يمثل الرقم الموحد (8001886) أكثر من مجرد قناة للتواصل، فهو منصة متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلـى خدمات جمارك دبـي من خلال تجربة موحدة وسلسة، بما يسهم فـي تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتعكس هذه النتائج الاستثمار المستمر فـي تطوير الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين، بما يدعم التحسين المستمر للخدمات، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.