ترخيص «زاند» لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية

أعلن زاند، أول بنك رقمي يحظى بترخيص بنكي كامل ومدعوم بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، عن حصوله على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، وبذلك يكون زاند أول بنك مرخص في الدولة لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية بأعلى معايير الأمان.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة زاند: «يعد حصولنا على موافقة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية نقلة نوعية بالنسبة لزاند وللاقتصاد الرقمي عموماً في دولة الإمارات؛ حيث يجسد ذلك التزامنا بالابتكار الجريء والنمو المستدام. ونسعى من خلال تقديم هذه الخدمات إلى ترسيخ مكانة زاند ركيزة أساسية للمشهد المالي المتطور في دولة الإمارات ودعم تطلعاتها لتصبح قطباً مالياً عالمياً».