«غرفة عجمان» تحقق 100 % في التحول الرقمي وجاهزية البنية التحتية 2025

حققت غرفة تجارة وصناعة عجمان نقلة نوعية واستثنائية في كفاءة منظومتها الرقمية لعام 2025، حيث كشف تقريرها السنوي عن تسجيل مستهدفات كاملة بنسبة 100% في مؤشري التحول الرقمي الشامل وإتمام جاهزية البنية التحتية الإلكترونية.

وتأتي هذه النتائج القياسية لترسخ توجه الغرفة الاستراتيجي في الانتقال من مرحلة تطوير المبادرات إلى قياس الأثر المستدام، بهدف تسريع الإجراءات وتوسيع نطاق الحلول الذكية التي تضمن تجربة استثمارية مرنة وفاعلة لمجتمع الأعمال.

كفاءة تشغيلية

وأظهرت المؤشرات كفاءة تشغيلية، إذ بلغت نسبة تبني الخدمات الرقمية من قبل الأعضاء والمتعاملين 99.11%، في حين سجل مؤشر توفر الشبكة والأنظمة المتصلة باستمرار نسبة استدامة بلغت 99%. كما رصد التقرير استمرارية توفر الموقع الإلكتروني بنسبة 97%، بالتوازي مع تحقيق نسب التزام عالية بمعايير الجودة العالمية بلغت 94% للتطبيقات الإلكترونية، و92% للمواقع الرقمية.

وشهد العام إطلاق حزمة متكاملة من الأنظمة الداعمة لتصفير البيروقراطية الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، وفي مقدمتها نظام إدارة علاقات المتعاملين (CRM 365) السحابي لتنظيم البيانات وتحسين كفاءة العمليات، بالإضافة إلى إطلاق النظام المالي ونظام الموارد البشرية السحابيين، ومشروع مركز العمليات الأمنية الذكي (SOC) الذي توج بحصول الغرفة على شهادة الآيزو العالمية المرموقة في أمن المعلومات (ISO 27001) بنسختها الأحدث.

وأوضحت الغرفة أنها ركزت خلال هذا العام على تعميق التواصل مع أعضائها، والاستماع المباشر لاحتياجاتهم، وتحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية.

كما حرصت على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال، وفتح قنوات جديدة وتنافسية، تضمن توفير بيئة أعمال مستدامة ومرنة تواكب المتطلبات والتوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني، مؤكدة أن ما تحقق من حصاد تقني وتشغيلي هو ثمرة عمل فريق مؤمن برسالته، يسعى باستمرار إلى تقديم قيمة مضافة لمجتمع الأعمال.