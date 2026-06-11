تعاون بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» وأستراليا لدعم حركة التجارة والاستثمار

أبرمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، مذكرة تفاهم مع «الوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات»، لتعزيز التعاون والتنسيق في دعم حركة التجارة والاستثمار بين الإمارات وأستراليا، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال فعاليات «تي إكس إف غلوبال»، حيث وقع المذكرة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجون هوبكنز، المدير والرئيس التنفيذي للوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات.

وقالت رجاء المزروعي: تعد أستراليا شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، وتجمع البلدين علاقات متينة، قائمة على أسسٍ راسخة من الثقة المتبادلة والالتزام بتنويع روافد الاقتصاد ودفع عجلة النمو المستدام.

وتشكل الاتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات والوكالة الأسترالية لتمويل الصادرات، محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية، وتفتح آفاقاً أرحب للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، تماشياً مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا.

وأضافت: نسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة فرص تمويل جديدة لمشاريع مستدامة قائمة على الابتكار في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.