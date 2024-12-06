شراكة لدعم حلول التوأمة الرقمية في دول التعاون



أعلنت أمنكس إنترناشونال، المتخصصة في الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة، شراكة استراتيجية مع ماتربورت، للبيانات المكانية، لدعم التحول الرقمي في البيئات المبنية بدول مجلس التعاون. ويهدف التعاون الجديد إلى تبني التوائم الرقمية وابتكار التجارب الافتراضية الغامرة بجودة عالية في الأماكن المادية عبر مختلف القطاعات – بما فيها العقارات والإنشاءات والضيافة والتأمين، ما يتيح رؤية المساحات بشكل افتراضي ويدعم التعاون عن بُعد.



وتوفر هذه الشراكة حلولاً محسنة للعملاء الذين يركزون على الصناعة 4.0 والاستدامة البيئية والتعاون بين الأقسام والوظائف المختلفة. وفيما تشهد منطقة الشرق الأوسط طلباً متزايداً على الحلول الرقمية عبر مختلف الصناعات، فإن القطاعات المختلفة مرشحة للاستفادة من تقنيات ماتربور - حيث تساعد النسخ الرقمية للمساحات المادية في إيجاد التصور الدقيق وتدعم الإدارة الفعالة، وهو أمر قيّم للغاية في مجال تخطيط المشاريع وإدارتها.