«دو» تطلق أول حوسبة سحابية «سوبر كلستر» من «إنفيديا» في دول التعاون

أعلنت شركة «دو»، عن الإطلاق الناجح لأول منظومة حوسبة سحابية فائقة الأداء «سوبر كلستر» من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بالشراكة والتعاون مع شركة «ايه آي اتش هب لخدمات الحوسبة السحابية» –الشركة المتخصصة في مجال خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات. ويقع هذا المشروع، المزود بتقنيات «إنفيديا» – الفائقة لمعالجة البيانات في منطقة واحة دبي للسيليكون، إذ يعد تطوراً كبيراً في مجال تكنولوجيا مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويُعد «سوبر كلستر» (Supercluster) منظومة حوسبة سحابية فائقة الأداء ومتكاملة وعالية الكفاءة، مُصممة للتعامل مع التطبيقات المتقدمة والمُعقدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، وتهدف إلى توفير قوة حوسبة هائلة ومُستدامة للأغراض المُتقدمة. ويتألف «سوبركلستر» من شبكة مكونة من آلاف الوحدات لمعالجة الرسوميات المتطورة من «إنفيديا»، والتي تعمل معاً لتقديم أعلى مستوى من الأداء في معالجة البيانات، خصوصاً في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية.

وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو» أن «مستوى التطور التقني والحجم الضخم لهذا المشروع يعكس قدرات (دو) وإمكاناتها الكبيرة على تقديم حلول مبتكرة وعالية الأداء والكفاءة تتجاوز توقعات العملاء، حيث إن هذا النظام المُصمم بعناية يدعم جهود شركة (AIHostingHub) في إدارة مهام معالجة الذكاء الاصطناعي المهمة مع خفض التأثير البيئي، مما يجعله إضافة مهمة للبنية التحتية التكنولوجية في دولة الإمارات». من جانبه، قال محمد طه، المدير العام لشركة AIHostingHub: «يمثل تعاوننا مع دو لاستضافة (سوبركلستر) المزود بتقنيات (إنفيديا) في منطقة واحة دبي للسيليكون، خطوة محورية في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرات مراكز البيانات في دول مجلس التعاون».