«الاقتصاد والسياحة» و«TRUXX» تعززان التعاون في الحلول اللوجستية الرقمية

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزارة في منصة «اصنع في الإمارات 2026» التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، وتجمع كبريات الشركات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة بهدف تعزيز الصناعة المحلية وسلاسل الإمداد، وتمكين الشركات بأحجامها المختلفة من التصنيع والتوسع والتصدير انطلاقاً من الدولة.

وقع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، كل من عبدالله آل صالح، وكيل الوزارة، ومن جانب الشركة المهندس خادم المهيري، المؤسس والرئيس التنفيذي.

تأتي هذه المذكرة في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تمكين النماذج المبتكرة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ودعم الشركات الوطنية عالية النمو، لا سيما أن شركة «TRUXX» تُعد إحدى الشركات المنضمة إلى قائمة الإمارات لشركات المستقبل «UAE Future 50»، وهي مبادرة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في مايو الماضي.

وأكد عبدالله آل صالح أن المذكرة تعزز توجه الوزارة نحو بناء شراكات نوعية مع الشركات الوطنية المبتكرة، بما يدعم تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد وتوسيع قاعدة النمو القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة «TRUXX» يسهم في دعم بيئة الأعمال وتحفيز توسع الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جانبه، قال المهندس خادم المهيري، إن توقيع المذكرة يعد محطة مهمة في مسيرة الشركة لدعم سوق لوجستي أكثر تمكيناً رقمياً، وشفافية وموثوقية في دولة الإمارات، موضحاً أن شركة TRUXX ستتمكن، من خلال هذه الاتفاقية، من أداء دور أكثر شمولية ضمن منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية، عبر دعم وضوح أسعار النقل البري، وتسهيل الوصول إلى مزودي خدمات موثوقين، وتمكين حركة البضائع والحاويات رقمياً عبر المسارات التجارية الرئيسية في الدولة.

وأضاف أن أهداف الشركة تتمثل في دعم أسعار شحن عادلة، وتوفير وصول موثوق إلى مقدمي الخدمات اللوجستية، وتعزيز استمرارية التدفقات التجارية لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات.

وتركز المذكرة على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودعم تبادل المعرفة والخبرات والمعلومات بما يسهم في تطوير المبادرات والسياسات، إلى جانب الإسهام في تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة القطاعات المرتبطة من خلال التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتشمل مجالات التعاون بين الجانبين تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وفق التشريعات والسياسات المعمول بها في الدولة، والتعاون في إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، إضافة إلى التعاون في تنظيم واستضافة الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات، والتنسيق في استقبال وتنظيم زيارات الوفود المحلية والدولية، ودعم المبادرات والمشاريع المشتركة.