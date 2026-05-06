56% من المؤسسات تتجه لاعتماد السحابة الخاصة للذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة حديثة صادرة عن برودكوم أن 56% من المؤسسات تعتمد أو تخطط لاعتماد الحوسبة السحابية الخاصة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مقابل تراجع استخدام السحابة العامة إلى 41%، في مؤشر على تحول متزايد نحو بيئات أكثر أماناً وتحكماً.

كما أبدى 62% من قادة تقنية المعلومات قلقهم من ارتفاع تكاليف البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فيما أشار 36% إلى تحديات تتعلق بحماية البيانات والامتثال.

وفي هذا الإطار، أطلقت الشركة منصة VMware Cloud Foundation 9.1، التي توفر بنية سحابية خاصة أكثر كفاءة من حيث التكلفة والأمان، مع قدرات متقدمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء وتقليل النفقات التشغيلية.

وأكد كريش براساد، في برودكوم، أن المؤسسات تواجه ثلاثة تحديات رئيسية مع توسعها في تبني الذكاء الاصطناعي، تشمل حماية البيانات والملكية الفكرية، وارتفاع تكاليف البنية التحتية، والاستعداد لنماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء.

وأوضح أن منصة VMware Cloud Foundation 9.1 توفّر حلاً موحداً لمعالجة هذه التحديات، من خلال تعزيز الأمان وفق مبدأ «الثقة الصفرية»، وخفض التكاليف عبر تحسين استخدام الموارد، إلى جانب إتاحة مرونة أكبر لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة ضمن بيئة واحدة.

وتوفر المنصة بديلاً أكثر كفاءة من السحابة العامة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عبر تحسين استغلال البنية التحتية الحالية وتعزيز التحكم وسيادة البيانات والامتثال.

وتتيح المنصة خفض تكاليف الخوادم بنسبة تصل إلى 40%، وتقليل تكاليف التخزين بنحو 39%، إلى جانب خفض تكاليف تشغيل الحاويات بنسبة تصل إلى 46%. كما تسهم في تسريع تحديث الأنظمة أربع مرات، مع مضاعفة القدرة الاستيعابية، ما يدعم التوسع السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئات الإنتاج.