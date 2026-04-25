تينسنت تطلق «هون يوان» نموذج ذكاء اصطناعي في اختبار تنافسي مع أوبن إيه آي



كشفت شركة تينسنت هولدينغز عن تحديث واسع لنموذجها الأساسي في الذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعد اختباراً مهماً لقدرتها على تعزيز موقعها في المنافسة المحتدمة داخل السوق الصينية، وخاصة بعد استقطابها أحد أبرز الباحثين السابقين في OpenAI.

وأعلنت الشركة، عن نسخة تجريبية من نموذجها الجديد «Hy3»، الذي يُعد الأقوى في سلسلة نماذجها حتى الآن، ويستند إلى منصة «هون يوان» (Hunyuan). وأوضحت أن النموذج يحقق تطوراً ملحوظاً في قدرات الاستدلال المنطقي المعقد والبرمجة، ما يعزز استخداماته في تطبيقات متعددة.

ويجري دمج النموذج مع مساعد الذكاء الاصطناعي «OpenClaw»، كما أصبح متاحاً عبر منظومة واسعة من منتجات تينسنت، بما في ذلك روبوتات المحادثة وأدوات البرمجة وتطبيق QQ الشهير.

وتسعى تينسنت إلى تقليص الفجوة مع منافسين محليين بارزين مثل بايت دانس ومجموعة علي بابا، إضافة إلى شركات ناشئة صاعدة مثل ديب سيك، في سوق يشهد سباقاً متسارعاً لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة تخدم قاعدة مستخدمين تتجاوز مليار شخص.

ويقود جهود الشركة في هذا المجال ياو شونيو، كبير الباحثين السابق في OpenAI، في إطار موجة عودة لخبرات الذكاء الاصطناعي من الولايات المتحدة إلى الصين للمساهمة في تطوير القطاع.

وكانت الشركة قد أعادت مؤخراً هيكلة فريق أبحاثها لتحسين جودة بيانات التدريب، كما أعلنت عن خطط لرفع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي لتتجاوز 5 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وتراهن تينسنت على تطوير مفهوم «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI)، وهو نمط من الأنظمة القادرة على تنفيذ مهام معقدة بشكل شبه مستقل، بما قد يُحدث تحولاً كبيراً في طريقة استخدام التطبيقات الرقمية.

وفي هذا السياق، أشار محللون في جيفريز إلى أن تينسنت تمتلك موقعاً قوياً يؤهلها للاستفادة من هذا الاتجاه، معتبرين أن نموذجها الجديد يمثل خطوة متقدمة، مع توقعات بمزيد من التطور في الإصدارات القادمة.

كما طرحت الشركة مؤخراً منتجات تعتمد على إطار OpenClaw، وطوّرت وكيل ذكاء اصطناعي داخل تطبيق WeChat يتيح تنفيذ مهام يومية مثل حجز السيارات والفنادق بشكل آلي.

وفي موازاة ذلك، تتسارع وتيرة المنافسة في السوق الصينية، مع إطلاق نماذج جديدة من شركات مثل مون شوت AI وكوايشو تكنولوجي، واستعداد ديب سيك للكشف عن نموذجها الجديد خلال الفترة المقبلة، في ظل سباق متصاعد على الريادة في قطاع الذكاء الاصطناعي.