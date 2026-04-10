دبي أول سلطة قضائية في العالم تُقنّن إصدار الأصول الرقمية

أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA»، إرشاداتها المتعلقة بدليل قواعد إصدار الأصول الافتراضية.

ويجعل هذا الإصدار - حسب بيان صادر عن السلطة - دبي أول ولاية قضائية على مستوى العالم تُقنّن الأسس التي تحكم إنشاء الأصول الرقمية والإفصاح عنها وتوزيعها ضمن بيئة مرخّصة بالكامل لتُرسي بذلك أول إرشادات تنظيمية مخصصة لإصدار الأصول الافتراضية في العالم.

وتُكمل الإرشادات دليل قواعد إصدار الأصول الافتراضية الصادر عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتُتيح للمشاركين في السوق مرجعاً عملياً لاستيعاب كيفية تطبيق منظومة الإصدار على مختلف فئات الأصول الافتراضية وأنواع الجهات المُصدِرة المتعددة.

وتُزوّد هذه الإرشادات الجهات المُصدِرة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية «VASPs» والمشاركين في السوق بمرجع موحّد وموثوق للتعامل مع منظومة الإصدار في دبي، إذ ترسم خطوطاً واضحة بين ثلاثة مسارات متمايزة للإصدار هي إصدارات الأصول الافتراضية من الفئة الأولى، التي تستلزم الترخيص وتسري على الأصول الافتراضية المرتبطة بالعملات الورقية والأصول المرجعية؛ وإصدارات الفئة الثانية، التي تتم بتيسير من الموزعين المرخّصين؛ والأصول الافتراضية المعفاة، التي تخضع لمتطلبات محدودة نظراً لطبيعة وظيفتها المقيّدة.

وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن معايير الإصدار الواضحة تُشكّل ركيزة أساسية لبناء أسواق أصول افتراضية متينة وشفافة، وتوفّر هذه الإرشادات وضوحاً عمليا حول كيفية تطبيق الإطار الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على مختلف نماذج الإصدار، مما يكفل أن يقوم الابتكار على حوكمة راسخة، وإفصاحات متينة، وممارسات سوقية مسؤولة.

وتُرسّخ الإرشادات التزام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بمنهج الإفصاح كركيزة للتنظيم، إذ تُلزم الجهات المُصدِرة بتقديم أوراق معلومات شاملة وبيانات إفصاح عن المخاطر تتسم بالوضوح والدقة وسهولة الوصول إليها من قِبَل المستخدمين المحتملين.. وتستهدف هذه المتطلبات تمكين صناعة القرار المدروسة وتعزيز الشفافية في المنظومة بأسرها.

وقال روبن بومباردي، المستشار القانوني العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن الثقة تُبنى على الوضوح، ويبدأ الوضوح بالإفصاح، من خلال رفع معايير إصدار الأصول الافتراضية والتواصل بشأنها مع السوق، تُعزّز هذه الإرشادات مكانة دبي بوصفها ولاية قضائية تُتيح الابتكار المسؤول وتصون سلامة السوق في آنٍ واحد.