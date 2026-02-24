«ميتا» تشتري رقائق ذكاء اصطناعي من «إيه إم دي» بقيمة 60 مليار دولار



أبرمت «ميتا بلاتفورمز» اتفاقية لمدة خمس سنوات لشراء رقائق ذكاء اصطناعي من «إيه إم دي» بقيمة 60 مليار دولار، في صفقة تتيح لمالكة «فيسبوك» شراء ما يصل إلى 10% من أسهم شركة الرقائق.

وبموجب الاتفاق، ستصدر «إيه إم دي» نحو 160 مليون سهم عادي لصالح «ميتا»، تُستحق على دفعات مرتبطة بتحقيق أهداف تشغيلية محددة، تبدأ بشحن رقائق تكفي لتشغيل مراكز بيانات بقدرة جيجاواط.

ومن المقرر نشر أولى وحدات معالجة الرسومات من سلسلة «MI450» التابعة لـ «إيه إم دي» في أنظمة مراكز البيانات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما أعلنت «ميتا» شراء عدد كبير من الرقائق الأخرى، بما في ذلك رقاقة «Venice»، التي أصبحت بالغة الأهمية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

يأتي الاتفاق بالتوازي مع صفقة أخرى أعلنتها «ميتا» أخير مع «إنفيديا» لتوريد ملايين من رقائق «بلاكويل» و«روبين»، في ظل خطة الشركة لإنفاق ما يزيد على 135 مليار دولار خلال العام الجاري لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي.