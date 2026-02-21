ارتفاع العملات الرقمية.. وأداء أسبوعي قوي للدولار

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة لاستشراف آفاق أكبر اقتصادات العالم.

وخلال التعاملات صعدت «بتكوين» 1.35 % لتصل إلى 67914.64 دولاراً، واستحوذت على 58.4 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، 1.1 % إلى 1965.20 دولاراً، وأضافت الريبل نحو 0.85 % عند 14193 دولاراً.

واتجه الدولار نحو تسجيل أقوى أداء أسبوعي له منذ أكتوبر الماضي، مدعوماً بسلسلة من البيانات الاقتصادية التي تجاوزت التوقعات، وتنامي توقعات التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى حالة القلق التي تسيطر على الأسواق جرّاء التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات استقر مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية- ليتداول عند 97.90 نقطة، بعدما لامس 98.08 نقطة، متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 1 %.