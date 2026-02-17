منظمة الجمارك العالمية تطّلع على تجربة أبوظبي في التحول الرقمي



استقبل راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، في مقر الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بمدينة مصدر، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إيان ساندرز، حيث اطّلع على تجربة جمارك أبوظبي الرائدة في مجال التحول الرقمي، وخريطة طريقها المستقبلية نحو بناء نموذج جمركي متقدم قائم على التكنولوجيا والابتكار، كما اطلع على جهودها في تبنّي وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المعتمدة على تحليل البيانات، وتقنيات البلوك تشين، إلى جانب المنصات الرقمية المتكاملة التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وأمن الحدود، وتسهيل حركة التجارة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجهات منظمة الجمارك العالمية.

وأكد راشد لاحج المنصوري أن زيارة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية تعكس تميز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتأتي في إطار التزام جمارك أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير نظام جمركي عالمي أكثر ذكاءً ومرونة، ويعزز انسيابية حركة التجارة وأمن سلاسل الإمداد.