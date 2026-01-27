فيتنام تعتزم إطلاق منصة لتداول الذهب والعملات المشفرة

أعلنت الحكومة الفيتنامية اعتزامها بدء تشغيل منصة لتداول الذهب وسوق تجريبية لتداول الأصول الرقمية المشفرة ومركز لتداول العقارات عبر الإنترنت خلال الشهر المقبل.

يأتي ذلك في حين طلب رئيس الوزراء فام مينه تشينه من البنك المركزي الفيتنامي الإسراع في إنجاز دراسة وتقييم مقترح إنشاء بورصة وطنية للذهب، وتقديمه إلى اللجنة الدائمة للحكومة خلال الشهر الحالي.

وجاء هذا الطلب في مرسوم رسمي، كأحد التدابير الرئيسية لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، إذ يمثل عام 2026 بداية خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لفيتنام للفترة 2026 - 2030، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

واقترح خبراء اقتصاديون في السنوات الأخيرة إنشاء منصة مركزية لتداول الذهب في فيتنام بهدف خلق سوق شفافة ومواءمة أسعار الذهب المحلية مع تحركات السوق العالمية.

ووفقاً للخبراء، فإن وجود بورصة للذهب في فيتنام يمكن أن يساعد في تحديد سعر مرجعي موحد، والحد من التفاوتات الكبيرة في الأسعار.