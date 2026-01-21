«رضا الأنصاري للصرافة» أول شركة بالإمارات تطلق نظاماً متكاملاً للإيصالات الرقمية

أصبحت شركة «رضا الأنصاري للصرافة» أول شركة صرافة في دولة الإمارات تطبق نظاماً متكاملاً بالكامل للإيصالات الرقمية والتوقيع الإلكتروني عبر جميع فروعها.

ويهدف هذا النظام المبتكر إلى تحديث تجربة التحويلات المالية التقليدية داخل الفروع، ودعم توجه الإمارات نحو تبنّي الخدمات الرقمية أولاً.

وتتيح المبادرة الجديدة للعملاء استلام إيصالات العمليات فوراً من خلال رابط يتم إرساله عبر رسالة نصية قصيرة والبريد الإلكتروني.

كما يمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل المعاملة بشكل رقمي عبر أجهزة التوقيع المثبتة على كل كاونتر، والتوقيع مباشرة على الجهاز نفسه، مما يسهم في إنشاء سجلات إلكترونية آمنة وسهلة الاسترجاع.

ويسهم هذا النظام في تبسيط العمليات داخل الفروع من خلال تقليل تأخيرات الطباعة وتحسين دقة التحقق. ومع التركيز على بيئة خالية من الورق، تحرص الشركة على إتاحة خيار الحصول على إيصال مطبوع للعملاء الذين يفضلون المستندات الورقية.

وقال فارس الأنصاري، المدير العام، إن هذه الخطوة الرائدة تعزز مكانة الشركة كإحدى الجهات القيادية المتقدمة في قطاع الصرافة، وتؤكد التزامها بالابتكار والتميّز في الخدمات وتعزيز راحة العملاء.

وتسهم هذه المبادرة في توفير تجربة تركز على العميل بشكل حقيقي، مع مراعاة تفضيلات العملاء الرقمية والتقليدية على حد سواء.