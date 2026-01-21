«أبوظبي للأوراق المالية» يطلق منصة بيانات ذكية بالتعاون مع «سال» لتعزيز الابتكار

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تصميم وتطوير منصة تقنية متقدمة لإتاحة بيانات التداول بالتعاون مع شركة «Saal.ai»، وذلك عبر اتفاقية بين الجانبين، في خطوة تهدف إلى دعم الاحتياجات المتطورة للسوق وتعزيز بنيته التحتية الرقمية.

جاء هذا الإعلان خلال معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (UMEX) المقام حالياً في مركز «أدنيك» بأبوظبي، ليؤكد التزام السوق بالابتكار وتعزيز مكانة العاصمة وجهة رائدة للاستثمار وتطوير أسواق المال.

وتعتمد المنصة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستسهم في تحسين إدارة البيانات وتوزيعها بطريقة مرنة وقابلة للتوسع، بما يتيح تقديم بيانات فورية ودورية للوسطاء والمستثمرين ومقدمي الخدمات عبر قنوات متعددة. كما ستدعم المنصة حوكمة أفضل لعرض البيانات، وتواكب التطورات المستقبلية، وتدعم التحليلات المتقدمة لتعزيز القرارات الاستثمارية.

وأكد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن السوق يواصل الاستثمار في الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتعزيز فهم السوق وتسهيل الوصول إليه، وزيادة حجم المشاركة. وأضاف: «شراكتنا مع "Saal.ai" تهدف إلى تطوير استخدام وتوزيع بيانات السوق الحيوية لأصحاب المصلحة والمستثمرين، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة».

بنية تحتية

وقال فيكرام بودوفال، الرئيس التنفيذي لشركة «Saal.ai»: «يعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بتقوية البنية التحتية للأسواق المالية في الإمارات عبر بيانات موثوقة ومستقلة، ونساهم من خلال تطوير منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية في بناء منظومة وطنية مرنة تعزز الشفافية والابتكار وترسخ مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً رائداً».

ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز الابتكار، وتسهيل الوصول إلى البيانات والمعلومات، ودعم المستثمرين المحليين والعالميين، بما يعزز مكانة السوق منصة مبتكرة عالمياً.