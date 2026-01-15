«ستيل فاب 2026» يطلق أول «توأم رقمي» ذكي للمعارض في المنطقة

سجل معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2026»، الذي تستمر فعالياته حتى اليوم الخميس، إنجازاً استثنائياً بكونه أول معرض في الإمارات والمنطقة يتبنى تقنية المعارض الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث أطلق الحدث منصة «إيثر إكس»، التي تنشئ «توأماً رقمياً» للمعرض، ما يتيح للعارضين الحفاظ على حضورهم وتواصلهم مع جمهور عالمي لفترة طويلة بعد اختتام الحدث.

ويواصل المعرض فعالياته في مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فيما تمكن المنصة الجديدة العارضين من بناء وإدارة أجنحتهم الرقمية، وعرض منتجاتهم وخدماتهم بشكل فعال، فضلاً عن استكشاف توجهات المشترين، والتفاعل مع الزوار قبل وأثناء وبعد المعرض، كما توفر المنصة إمكانية تتبع انطباعات العملاء، والحصول على رؤى وتحليلات شاملة عبر لوحة تحكم مركزية، تساعد الشركات المصنعة على معرفة أحدث التوجهات في سوق صناعة الحديد والصلب.

وقال سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «يمثل إطلاق منصة التوأم الرقمي للمعرض والمدعومة بالذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في مسيرة «ستيل فاب»، وتعكس التزامنا الراسخ بتبني أحدث التقنيات لتعزيز تجربة العارضين والزوار على حد سواء، ونهدف إلى أن تضع هذه الخطوة الرائدة «ستيل فاب» في طليعة المعارض المتخصصة إقليمياً، وأن تفتح آفاقاً جديدة للتواصل والتفاعل، تتجاوز حاجة العملاء والمشترين والمصانع الكبرى إلى التقيد بموعد الحدث الفعلي، ما يرسخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للابتكار في صناعة المعارض والفعاليات».

ويجمع «ستيل فاب 2026»، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 600 علامة تجارية، و350 عارضاً من 35 دولة على مساحة 25 ألف متر مربع، حيث يعرضون أحدث الآلات والمعدات من حلول اللحام والقطع إلى تقنيات تصنيع الأنابيب، وإعداد الألواح المعدنية، مع عروض حية للتقنيات الصناعية المتطورة، وهو ما تتيح منصة «إيثر إكس» الرقمية استمرار عرضه والوصول إليه من المشترين والمهتمين حول العالم بعد اختتام الحدث.

ويوفر المعرض للمصانع والشركات العاملة في تشكيل المعادن فرصاً لعقد الصفقات وتبادل الخبرات.