4 توجيهات لإدارة مخاطر تقنية المعلومات في «أبوظبي العالمي»

قامت سلطة تنظيم الخدمات المالية، السلطة المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، بنشر توجيهات إدارة مخاطر تقنية المعلومات (التوجيهات) موفرةً إطاراً شاملاً ومتكاملاً لإدارة مخاطر تقنية المعلومات في القطاع المالي لأبوظبي العالمي.

تأخذ التوجيهات بعين الاعتبار المشاركة الواسعة للقطاع بعد نشر سلطة تنظيم الخدمات المالية (السلطة) لورقة المناقشة بشأن إدارة مخاطر تقنية المعلومات وعقد جلسة إحاطة للقطاع في فبراير 2024، حيث تلقت السلطة تعليقات إيجابية من الجهات المعنية.

تتألف التوجيهات من أربعة أقسام رئيسية تحدد أفضل الممارسات لإدارة مخاطر تقنية المعلومات، حيث ينبغي على الكيانات المنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (السلطة) النظر في اعتمادها:

- تأسيس ثقافة فعّالة لمخاطر تقنية المعلومات.. حيث تشمل الحوكمة والضوابط المتعلقة بمخاطر تقنية المعلومات، بما في ذلك إدارة الحوادث والتدقيق وإدارة مزودي الخدمات الخارجية لتفنية المعلومات.

- إدارة بيئة تقنية المعلومات.. تتناول إدارة أصول تقنية المعلومات والبنية التحتية لتقنية المعلومات ودورة حياة الأنظمة والمرونة والاستجابة للحوادث السيبرانية.

- التفاعل بشكل آمن.. يركز على ضوابط الوصول إلى الأنظمة، إدارة المفاتيح التشفيرية، والمعاملات الإلكترونية الآمنة.

- الاستفادة من التقنيات المدمجة في الأعمال.. تتناول التقنيات الناشئة، بما في ذلك الحلول القائمة على الخوارزميات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحلول البنية التحتية اللامركزية مثل منصات الأصول الافتراضية.

وتتوافق التوجيهات مع أفضل الممارسات التي حددتها الهيئات الدولية الواضعة للمعايير والجهات التنظيمية المالية الدولية. وتتوقع السلطة أن تقوم الكيانات المنظمة بتنفيذ أفضل الممارسات الواردة في التوجيهات بطريقة تتناسب مع حجمها وتعقيدها وأنشطتها التجارية.

وأفاد إيمانويل جيفناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: بأنه «مع استمرار التكنولوجيا في تغيير الخدمات المالية، تصبح إدارة مخاطر تقنية المعلومات القوية أكثر أهمية.

وتعزز هذه التوجيهات تركيزنا الإشرافي على مخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني، مع دعم الابتكار في التمويل الرقمي، وتوفر إرشادات عملية للمديرين التنفيذيين، ومسؤولي الامتثال، وممارسي تقنية المعلومات لتعزيز أطُر إدارة المخاطر لديهم. تعكس هذه المبادرة التزامنا ببناء مركز مالي دولي مرن وتقدمي في إمارة أبوظبي».