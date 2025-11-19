تحذيرات من منصات استثمارية "مزيفة" تستهدف المنطقة

تحذر كاسبرسكي المستخدمين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط من موجة متصاعدة من منصات الاستثمار الوهمية التي تستغل انتشار خدمات التداول الإلكتروني والاستثمار الرقمي. فمنذ عام 2024، حظرت حلول كاسبرسكي أكثر من 100,000 محاولة تصيّد احتيالي تحاكي منصات استثمار معروفة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر. وفي حال نجاح هذه الهجمات، قد يتمكن مجرمو الإنترنت من الوصول إلى بيانات بطاقات الائتمان ومعلومات حساسة أخرى، مما يعرض المستخدمين لخطر سرقة بياناتهم واستغلالها بصورة غير مشروعة.

وقد تبدو منصات الاستثمار الاحتيالية في كثير من الأحيان وكأنها مواقع شرعية، إذ تعرض لوحات بيانات ومخططات تداول وواجهات دعم فني مقنعة. ويستهدف المحتالون ضحاياهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمكالمات غير المرغوب فيها، منتحلين صفة مستشارين ماليين يعدون بعوائد مرتفعة وسريعة. بمجرد إقناع المستخدمين بإيداع الأموال، تُقلّد المنصات عمليات التداول الشرعية، وتُظهر أرباحًا متزايدة لتبدو موثوقة، رغم عدم وجود تداول حقيقي.

ويؤدي تثبيت التطبيقات مزيفة أو النقر على روابط التصيد الاحتيالي إلى مخاطر إضافية، مثل كشف البيانات الشخصية، وبيانات اعتماد الدفع، وتفاصيل تسجيل الدخول. يمكن استغلال هذه المعلومات في عمليات انتحال الهوية، أو اختراق البيانات، أو استخدامها في هجمات أخرى تُعرّض أجهزة المستخدمين وحساباتهم للخطر.

في بعض الحالات، اعتمد المحتالون أيضاً على هويات محلية أو أخلاقية، مقدمين منصات مزيفة على أنها فرص «حلال» أو «استثمار إسلامي» ليبدو أكثر موثوقية للمستثمرين المحتملين.

وتستخدم العديد من هذه المنصات محتوى باللغة العربية وعلامات تجارية محلية لتبدو ذات مصداقية، مما يجعل من الصعب على المستخدمين التمييز بين المنصات الأصلية والمزيفة.

علقت أولغا ألتوخوفا، كبيرة محللي محتوى الويب في كاسبرسكي، قائلة: «أصبحت عمليات الاحتيال الإلكتروني أكثر تعقيداً، إذ يبذل مجرمو الإنترنت جهوداً كبيرة لجعلها تبدو أصلية». وأضافت: «يعتمدون على الثقة كوسيلة لاختراق حساباتهم، مستخدمين كل أداة متاحة، سواء كانت تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي أو تصاميم احترافية تحاكي مواقع الاستثمار الحقيقية. هذا التطور المتزايد يصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف. والخلاصة هي الانتباه إلى التفاصيل الأساسية، مثل اسم نطاق الموقع الإلكتروني، والأخطاء الإملائية، وطرق الدفع، وعلامات التشفير الآمن، قبل مشاركة أي بيانات أو استثمار الأموال».

ويأتي تحذير كاسبرسكي بالتعاون مع «eToro»، منصة التداول والاستثمار، كجزء من جهد مشترك لرفع مستوى الوعي وتشجيع سلوك الاستثمار المسؤول عبر الإنترنت.

علق جورج نداف، المدير التنفيذي لشركة eToro في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: «لقد أتاح الاستثمار عبر الإنترنت فرصاً مميزة للأفراد لتنمية ثرواتهم والتحكم بشكل أكبر في مستقبلهم المالي. ولكن مع اتساع نطاق الاستثمار، يزداد عدد المحتالين الذين يستغلون ثقة العملاء. قبل تحويل الأموال أو مشاركة المعلومات الشخصية، نحث المستثمرين على التأكد دائماً من أن أي منصة يستخدمونها مرخصة ومنظمة بالطريقة الصحيحة، وأن ممثلينا يتواصلون معهم عبر قنوات آمنة ومناسبة، وأن يظلوا متشككين بشأن العوائد غير الواقعية. بضع دقائق من الحرص والانتباه قد تحمي سنوات من المدخرات التي كسبوها».

ينصح خبراء كاسبرسكي المستخدمين بالحذر عند تلقي عروض استثمارية عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة. ولمساعدة المستخدمين على تجنب الوقوع ضحية لهذه الاحتيالات، توصي الشركة باتباع أفضل الممارسات التالية:

● اختر دائماً منصات استثمارية شرعية وموثوقة ومرخصة ومعروفة بمصداقيتها، مثل eToro وغيرها من المنصات المنظمة.

● لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المصرفية مع أفراد أو مواقع إلكترونية غير موثقة، وتحقق جيداً من عناوين الويب أو مصادر التطبيقات للتأكد من صحتها.

● احذر من وعود العوائد المضمونة أو العروض محدودة المدة. غالباً ما يستخدم المحتالون أساليب الضغط لدفع الضحايا إلى الاستثمار بسرعة.

● ابحث جيداً قبل الاستثمار، واستخدم فقط المنصات أو العملات التي التي تدرك طريقة عملها وتأكد من أنها مرخصة ومتوافقة مع القوانين.

● استخدم كلمات مرور قوية وفريدة، وفعّل المصادقة الثنائية، وحافظ على تحديث تطبيقاتك وأنظمة تشغيلك بالكامل من مصادر رسمية.

● استخدم حلاً موثوقاً للأمن السيبراني مزوداً بحماية من التصيد الاحتيالي، وتحقق من أي موقع إلكتروني قبل إدخال بياناتك الشخصية أو المالية.

● يمكن لحل شامل مثل Kaspersky Premium أن يساعد في ذلك من خلال حظر الوصول إلى المواقع الخبيثة على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة.