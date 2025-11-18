انقطاعات في «إكس» و«شات جي بي تي» و«داون ديتكتور»

أعلنت شركة «كلاود فلير»، المسؤولة عن حركة قطاع كبير من بيانات الإنترنت وأنظمة مواقع الويب، عن وقوع مشكلة كبيرة تؤثر في شبكتها العالمية، ما أسفر عن انقطاع خدمات عدة من بينها منصة «إكس» و«شات جي بي تي»، وخدمة «داون ديتكتور» لتتبع أداء الخدمات والمواقع الإلكترونية.

وقالت الشركة، في بيان إنها «تعمل على فهم التأثير الكامل ومعالجة المشكلة، وستقدم تحديثات إضافية قريباً».

جاء هذا الإعلان بعدما أفادت الشركة بأن أعمال صيانة مجدولة بدأت صباح الثلاثاء، وأفاد آخر تحديث لحالة النظام بأن «Cloudflare تدرك وتتحقق من مشكلة تؤثر على عدة من عملائها.. أخطاء Error 500 واسعة الانتشار، وفشل في لوحة تحكم Cloudflare وواجهاتها البرمجية».

وتحقق الشركة المتخصصة في البنية التحتية للويب «كلاود فلير» في مشكلة تسببت في انقطاعات بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس» و«شات جي بي تي»، وغيرهما من الخدمات عبر الإنترنت.

وأوضحت الشركة أنها تحقق في المشكلة، وتعمل على فهم التأثير الكامل لها والتخفيف من حدتها.

ورغم أن «كلاودفلير» قدمت تحديثًا يفيد بأن عملية استعادة الخدمات جارية، عادت إلى نشر رسائل تشير إلى أنها لا تزال تحقق في سبب المشكلة.

من جهتها، أوضحت منصة إكس أنها تواجه اضطراباً متقطعاً نتيجة هذا العطل: فالمنصة متاحة حالياً، لكنها تشهد تذبذُباً في التوفر خلال الساعة الماضية.

وأصبح من الصعب استخدام أيّ جانب من جوانب إكس، سواء على مستوى التفاعل مع المنشورات المختلفة أو تصفّحها أو زيارة حسابات المستخدمين، إلى جانب صعوبة استخدام محرّك البحث على الشبكة أو أيٍّ من جوانبها المختلفة.